Appell der Einsatzkräfte: #StayAtHome

Gifhorn

#StayAtHome lautet die Botschaft, die auch die Polizei sowie die Hilfs- und Rettungsdienste im Landkreis Gifhorn über die sozialen Medien verbreiten – sie appellieren damit gemeinsam an die Bürgerinnen und Bürger, in dieser für alle schweren Zeit zu Hause zu bleiben und die sozialen Kontakte auf das Nötigste zu beschränken.

Ein dringender Appell

„Wir bleiben für Dich da – bleib Du für uns zuhause“, so die Bitte an die Bevölkerung. Wie Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter betont: „Das erleichtert uns ungeheuer die Arbeit, wenn sich die Bevölkerung an diese Maßgabe hält. Jeder, der nicht zuhause bleibt, beschert uns zusätzliche Arbeit, die wir im Moment wirklich nicht gebrauchen können.“ Das gilt sowohl für die Arbeit der Polizei, die zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben die Einhaltung der Beschränkung von Sozialen Kontakten kontrollieren soll, als auch für den Rettungsdienst, das THW und die Feuerwehr.

Für die sozialen Medien

„#StayAtHome“ lautet deshalb die eindringliche Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Gifhorn, der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis, des Deutschen Roten Kreuzes sowie des Technischen Hilfswerks. Um diese Botschaft zu verbreiten, wurden am Sonntag vor der Gifhorner Hochzeitsmühle zwei Videoclips sowie zwei Fotos mit den Einsatzteams der beteiligten Institutionen gefertigt, die seit Montag in den sozialen Netzwerken gepostet werden.

Koordiniert wurde die Aktion von Polizeikommissar Jan-Philipp Richter aus dem Einsatz- und Streifendienst der Gifhorner Ordnungshüter.

Von der AZ-Redaktion