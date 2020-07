Der Park-Ärger am Lönsweg in Gamsen bringt Anwohner so weit auf die Palme, dass sie sogar drastische Konsequenzen erwägen. Thomas Laser überlegt, ob er das Pflaster des Gehwegs wieder entfernt, das seine Eltern damals selbst gekauft und in Eigenleistung verlegt hätten – wie alle anderen Anwohner auch, weshalb der Gehweg so uneinheitlich sei. „Ohne Befestigung kein Gehweg“: Dann könnten die Autos zur Hälfte neben der Fahrbahn parken, damit wäre zwischen dem Auto und der gegenüberliegenden Bordsteinkante der Mindestabstand von 3,05 Metern eingehalten und das Parken nicht mehr verboten.

Doch auch da winkt Stadtsprecherin Annette Siemer ab: „Auch auf einem unbefestigten Gehweg (Abtrennung von der Straße durch Bordanlage) neben dem Straßenraum darf nicht geparkt werden. Daran ändert auch nichts, dass Anlieger seinerzeit das Pflaster selbst gekauft haben.“