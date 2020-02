Anspruchsvolle Oper für Kinder: Hänsel und Gretel in Gifhorns Stadthalle

Gifhorn

In zwei vollbesetzten Vorstellungen präsentierte „Die kleine Oper Bad Homburg“ auf der Studiobühne der Stadthalle das bekannte Märchen „Hänsel und Gretel“. Die Opernfassung des Stückes, geschrieben von Engelbert Humperdinck und Angelika Wette und unter der Regie von Otto Mayr, bot dem jungen Publikum ein sehr anspruchsvolles Theatererlebnis.

Das junge Geschwisterpaar Hänsel und Gretel ist allein zu Hause, weil die Eltern arbeiten. Beide Kinder sind sehr hungrig, versuchen sich aber durch singen, tanzen und spielen ihre gute Laune zu erhalten. Bekannte Kinderlieder wie „Suse, liebe Suse“ und „Brüderlein, komm tanz mit mir“ wurden in das Stück hineingearbeitet und mit opernreifen Sopranstimmen präsentiert.

Mismutiger Rabe am Klavier

Der musikalische Leiter des Stückes, Fridolin Fingerflink (gespielt von Markus Neumayer), begleitete alle Songs auf einem großen Flügel. Im Laufe des Stückes wurde dieser Pianist von der bösen Knusperhexe in einen Raben verwandelt und spielte fortan nur noch etwas missmutig das Klavier.

Aber zurück zur Handlung: An einem anderen Ort tief im Wald bekommt die böse Hexe Hunger auf einen saftigen Kinderbraten. Dank ihrer Zauberkräfte hört sie Gretels weit entfernt ausgesprochenen Wunsch nach einem Haus ganz aus Zucker und Kuchen. Die Hexe verkleidet sich als Obstfrau, besucht mitsamt einem Korb voller Äpfel die Kinder und erzählt ihnen, sie wäre von deren Mutter geschickt worden, die länger als geplant auf dem Markt arbeiten müsse. Die Kinder sollen sich an den Äpfeln satt essen und anschließend die restlichen Äpfel ihrem Vater bringen, der tief im Wald am Galgenstein Holz hacke.

Hänsel und Gretel gruselt, weil der Wald voller Gefahren ist, trotzdem tun sie, was die Obstfrau ihnen aufträgt. Es kommt, was kommen muss: Die Kinder gelangen zum Hexenhaus, das die Hexe in ein köstliches Knusperhaus verwandelt hat, und werden von der bösen Hexe gefangen.

Besorgte Eltern im Gegensatz zum Original

Hänsel wird in einen Käfig gesteckt und Gretel muss fortan für die Hexe arbeiten: „Sei nicht traurig Gretel, sei vernünftig und nett, zusammen machen wir den Hänsel fett“, teilt die Hexe ihr mit, und besorgt reichlich Essen für Hänsel, damit er bald den perfekten Braten ergebe („Nicht zu fett, nicht zu mager, genau richtig soll er sein“). Doch die beiden schlauen Kinder schaffen es gemeinsam, die Hexe zu überlisten, die schließlich anstatt Hänsels in ihrem Ofen landet. Der Vater findet seine beiden Kinder, und alle sind wieder vereint und glücklich.

Im Gegensatz zum Grimm’schen Märchen, bei dem die Eltern ihre Kinder im Wald aussetzten, sind in dieser Version des Stückes die Eltern nett und ehrlich besorgt um ihre Kinder. Die Märchen-Botschaft jedoch, dass man keinem Fremden trauen darf, bleibt. In der musikalischen Märchen-Oper wurde das junge Publikum gleichzeitig an anspruchsvolle Opernmusik herangeführt, mit zwei hohen Sopranstimmen (Hänsel und Gretel) und einer Tenorstimme (Hexe und Vater, gespielt vom selben Schauspieler). Ein aufwändiges Bühnenbild und gelungene Kostüme rundeten das Stück ab. Die insgesamt fünf Darsteller ernteten viel Applaus.

Von Maren Kiesbye