Gifhorn

Nicht jeder Notruf, der über die 110 in der Polizeiinspektion an der Hindenburgstraße in Gifhorn landet, ist wirklich ein Anruf in Not. Einige Stunden lang twitterte die Polizei deshalb am Freitag alle Anrufe, um Interessierten online das breite Spektrum zu zeigen und zu sensibilisieren, wirklich nur in einem Notfall jene Nummer zu wählen. Bundesweit lief die Aktion zehn Stunden lang in Anlehnung an die Rufnummer am 1. Oktober, also am 1.10. In Gifhorn wird das künftig nicht mehr möglich sein. Die Notrufe aus dem Kreis landen bald zentral in Braunschweig.

Tobias Chardon hat bislang einen ruhigen Dienst in der Wache. „Heute war wirklich nicht viel“, sagt der Polizeikommissar kurz nach Start der Aktion um 11 Uhr. Doch das soll sich gleich ändern. „Polizei-Notruf, guten Tag“, sagt Chardon um 11.19 Uhr in den Hörer. Marie Seffer von der Polizeipressestelle, die mit ihrem Kollegen Christoph Nowak neben Chardon steht, hat ihr Smartphone schon gezückt. Kurz darauf ist es auf dem Twitter-Kanal der Polizei.

Welche Notrufe kommen rein? Für die Gifhorner Polizei twitterten das am Freitag Marie Seffer und Christoph Nowak im Rahmen einer bundesweiten Aktion. Quelle: Dirk Reitmeister

„Wo sind Sie denn jetzt?“, fragt Chardon den Anrufer. Er hört zu. „Grundsätzlich ist eine polizeiliche Aufnahme da nicht nötig“, klärt er den Anrufer bald auf. Es geht um einen Unfall mit einem Firmenwagen, beide Parteien haben schon Adressen ausgetauscht. Das können sie auch ohne Polizei klären.

Wenige Minuten später meldet ein Autofahrer Styropor-Platten auf der B 4 in Höhe Abfahrt Gamsen. Ein VW ID 3 sei beschädigt. Den Anruf hat sich David Schmalz vom zweiten Platz in der Wache gezogen. Derweil kann sich Chardon schon um den nächsten Anruf kümmern. Die Feuerwehr, die gerade mit einer Zwangseinweisung befasst ist, bittet um Unterstützung. Der betroffene Mensch will nicht freiwillig mitgehen und wird wohl rabiat.

Auch Fragen rund um Corona laufen bei der 110 auf

Seit drei Jahren ist Schmalz immer wieder in der Wache und nimmt Notrufe entgegen. Eine Zeitlang riefen immer wieder Menschen an, die einfach nur Fragen rund um die Corona-Pandemie hatten. „Dafür haben wir eine Amtsnummer.“ Nämlich die (0 53 71) 98 00.

Unheimliche Geräusche nachts vor dem Haus, die sich als harmlos herausstellen: Solche Einbruchs-Fehlalarme kommen laut Nowak glücklicherweise nicht häufig vor. Seffer hatte in ihrer Wache-Zeit auch Fälle, wo Leute sich dafür entschuldigt haben, sich mit der 110 einfach nur verwählt zu haben. Sagt sie und zieht die Augenbrauen hoch. Und dann gab es da noch den dementen Bewohner eines Heims, der sich eingesperrt wähnte.

Fingerspitzengefühl muss auch Schmalz zuweilen beweisen. Etwa wenn ein Anrufer seine Nachbarin anzeigen will, weil diese immer wieder mit Funkwellen sein Radio ausschalte, nennt er ein Beispiel für Anrufe von Menschen mit psychischen Problemen. „Da muss man ernst bleiben.“ Die Menschen sind felsenfest von dem überzeugt, was sie melden.

Wenn der prügelnde Partner nicht zu bändigen ist: Notrufe sind selten gut für spätere Schmunzel-Anekdoten – wenngleich es auch immer wieder mal kurios-harmlose Fälle auf der 110 gibt. Quelle: Maurizio Gambarini dpa Archiv

Anrufe wegen häuslicher Gewalt „sind nicht ganz ohne“

Notrufe sind selten für spätere Schmunzel-Anekdoten gut, weiß Schmalz. Er wurde auch schon Ohrenzeuge häuslicher Gewalt, wo er vor lauter Schreien nur noch hilflos hoffen konnte, dass die Kollegen mehrerer Streifenwagen rechtzeitig vor Ort ankommen. „Das ist dann schon nicht ohne.“ In dem einen Fall, an den er sich spontan erinnert, sei es gut gewesen, dass gleich mehrere Einsatzwagen vor Ort waren. „Der Mann war schwer zu bändigen.“

Notrufe aus dem Kreis Gifhorn landen bald zentral in Braunschweig

Für Chardon ist der Dienst am Notruf-Telefon heute eine Premiere. Gleichzeitig wird es eines der letzten Notruf-Dienste in Gifhorn sein. Nicht nur für den Kommissar. Noch im Laufe des Monats ist ein „Umzug“ der 110 angesagt: Die Notrufe aus dem Kreis Gifhorn laufen Nowak zufolge künftig in einer zentralen Wache in der Braunschweiger Direktion auf. Kollegen wie Chardon, die Gifhorner Ortskenntnis haben, ziehen mit um und werden die Notruf-Einsätze dann von Braunschweig aus koordinieren. Die Wache selbst aber bleibe an der Hindenburgstraße, gibt Nowak Entwarnung. „Wir bleiben hier natürlich für die Bürger ansprechbar.“

Gegen Ende der ersten Stunde schickt Chardon einen Wagen aus Weyhausen nach Neudorf-Platendorf. Dort haben Anrufer einen frei laufenden Hund auf der Dorfstraße gemeldet.

Von Dirk Reitmeister