Anonymes Schreiben prangert Baumfällung auf Gifhorns Golfplatz an

Bäume prägen den Gifhorner Golfplatz – und daran soll sich auch künftig nichts ändern, wie Jan Gulich, Sprecher des Golfclubs, gegenüber der AZ betont. Ein anonymer Hinweis war in der Redaktion gelandet, dass auf dem Golfplatz im Juli „zirka 20 Bäume ohne Sinn und Verständ“ gefällt worden seien – auch an die Stadt war dieser Brief gegangen. Gulich bestätigt: „Wir haben 16 Bäume gefällt.“ Die seien aber nicht, wie in dem anonymen Schreiben angegeben, gesund gewesen.

Erlaubt ist das Fällen von Bäumen zwischen Anfang Oktober und Mitte März. „Diese Zeit konnten wir nicht einhalten, weil aktuell der meiste Betrieb auf dem Platz ist und Gefahr für Leib und Leben bestand“, erklärt Gulich. Die Bäume seien aufgrund des dritten Dürrejahres in Folge dermaßen trocken, dass Äste ohne jegliche Vorwarnung einfach abbrächen. „Vor allem die Birken, Flachwurzler, die kein Wasser mehr finden, sind davon betroffen“, so Gulich. Ein Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis habe sich im Februar mit Club-Mitgliedern gemeinsam ein Bild vom Zustand der Bäume gemacht und seinerzeit bereits darauf hingewiesen, dass der ein oder andere Baum einen weiteren Hitzesommer ohne ausreichende Niederschläge nicht überleben werde.

Im Herbst müssen weitere Bäume gefällt werden

Dem Club sei nun keine andere Wahl geblieben als das Fällen: „Die Bäume, die in der Nähe von öffentlichen Wegen standen, mussten wir jetzt fällen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.“ Schließlich gebe es nicht die Möglichkeit, „auch noch unseren kompletten Baumbestand auf der Club-Anlage zu beregnen“. Und es steht bereits fest, dass der Golf-Club im Herbst weitere Bäume auf dem Areal fällen muss. „Die werden wir nachpflanzen, denn es ist in unserem eigenen Interesse, dass der prägende Baumbestand erhalten bleibt“, kündigt Gulich an. Dafür werden – ebenfalls nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde – Baumarten ausgewählt, die wertvoller sind als Birken und auch eine längere Lebensdauer haben. „Das werden wir anhand unsere Grünordnungsplans dann umsetzen.“

Da das anonyme Schreiben nicht nur in der AZ-Redaktion, sondern auch bei der Stadtverwaltung gelandet war, hat sich ein Mitarbeiter die gefällten Bäume angesehen. „Wir haben sie alle noch hier liegen, konnten also zeigen, wie trocken das Holz ist“, sagt Gulich. Das sei dann auch so akzeptiert worden, „mit der Stadt haben wir alles geklärt“.

Die Erweiterungspläne brauchen noch etwas Zeit

Was noch zu klären bleibt, aber auch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, sind die Erweiterungspläne für den Golfplatz. „Das wird aber noch dauern, weil wir dafür erstmal eine Bebauungsplan-Änderung beantragen müssen“, erklärt Gulich. Der Architekt habe die Pläne so gut wie fertig, so dass der Golf-Club darauf hofft, nach der Sommerpause die Anträge bei der Stadt einreichen zu können. „Und dann muss das ja durch alle politischen Gremien“, rechnet Gulich mit ein bis eineinhalb Jahren, bevor das politische Verfahren entschieden ist.

