Angedeutete Öffnungen in der Gastronomie: Stadt Gifhorn bittet darum, die Regelungen abzuwarten

Gifhorn

Große Hoffnung verbindet der Gifhorner Bürgermeister Matthias Nerlich mit der Ankündigung von Ministerpräsident Stephan Weil in seiner Pressekonferenz am Dienstag, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 vom kommenden Wochenende an Lockerungen zu ermöglichen.

„Die von Weil in Aussicht gestellte Öffnung der Außengastronomie ist für unsere Gastronomie ein echter Lichtblick am dunklen Corona-Horizont. Nach sieben Monaten Lockdown könnten die Betriebe endlich wieder Hoffnung schöpfen“, betont der Bürgermeister. Gleichzeitig verweist Nerlich darauf, dass den Kommunen noch keinerlei Details bekannt seien, welche Auflagen es zu erfüllen gelte.

„Sobald wir die überarbeitete Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen in der Hand haben, kontaktieren wir alle gastronomischen Betriebe und beraten sie hinsichtlich der Außengastronomie“, sagt Nerlich und bittet darum, nicht gleich zum Telefon zu greifen, um bei der Stadt die Details erfahren zu wollen. „Wir stehen in den Startlöchern und werden alles tun, um die heimische Gastronomie zu unterstützen, damit sie erfolgreich durchstarten kann.“

Von der AZ-Redaktion