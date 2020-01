Opfer der Nazis: An Schulen spielt das Gedenken eine große Rolle

Landkreis Gifhorn

Vor rund 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Verschiedenen Schätzungen zufolge fielen ihm zwischen 55 und 65 Millionen Menschen zum Opfer – nicht nur in Folge der Kämpfe auf drei Kontinenten, sondern auch durch Verbrechen vor allem der Nazis wie die mehr als sechs Millionen ermordeten Juden oder die Angehörigen des Widerstandes. Der 27. Januar wird als Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus begangen – und das Thema steht auch in den Schulen im Landkreis Gifhorn auf dem Plan.

Schüler gestalten den Volkstrauertag mit

„Der Nationalsozialismus und seine Folgen und die Konsequenzen, die man aus den geschichtlichen Ereignissen heute ziehen kann, nimmt in den rechtlichen Vorgaben für den gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht einen großen Raum ein. Insbesondere im Geschichts- und Politikunterricht des neunten Jahrgangs wird dieses Thema an unserer Schule ausführlich behandelt. In diesem Zusammenhang bereiten unsere Klassen des Jahrgangs 9 jedes Jahr einen Beitrag zur Gestaltung der Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in den Mitgliedsgemeinden vor und wirken dabei aktiv mit. Als Europaschule haben unsere Schülerinnen und Schüler außerdem in der Vergangenheit in gemeinsamen Projekten mit unseren Partnerschulen auch zum Thema Nationalsozialismus gearbeitet“, erklärt beispielsweise Katja Wölfer, Oberschulrektorin in Wesendorf.

Besuche in Konzentrationslagern

„Für uns ein wichtiges Thema“, bringt es Susanne Pilarski, Leiterin des Otto-Hahn-Gymnasiums in Gifhorn auf den Punkt. Das OHG Gifhorn setzt sich in vielfältiger Weise mit dem Nationalsozialismus und seinen Opfern auseinander. Auf der einen Seite gehört dieses Thema zum „normalen“ Unterricht im 10. Jahrgang, in dem die Schüler sich in der Regel etwa ein halbes Jahr mit der Politik der Nationalsozialisten, ihrer Ideologie und den Maßnahmen gegenüber den Juden und anderen Gruppen wie den Sinti und Roma auseinandersetzen.

Darüber hinaus werden vom OHG als „Schule ohne Rassismus“ weitere Veranstaltungen und Fahrten durchgeführt, um die Schüler für diese Themen zu sensibilisieren. An erster Stelle ist hier sicherlich die jährliche Klassenfahrt des 9. Jahrgangs zur Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm auf der Insel Usedom zu nennen, in deren Rahmen die Schüler sich mit der dortigen Kriegsgräberstätte beschäftigen.

„Außerdem wurden in den vergangenen Jahren, sofern es sich mit dem Unterricht verbinden ließ, Fahrten in ehemalige Konzentrationslager wie Bergen-Belsen oder auch Sachsenhausen unternommen oder nach Wolfenbüttel in die dortige ehemalige Hinrichtungsstätte beim Gefängnis. Auch kam es immer wieder zu Begegnungen mit noch lebenden Zeitzeugen wie dem Hitlerjungen Salomon Sally Perel, wobei gerade letzteres die Schüler immer sehr bewegt hat“, erklärt Pilarski.

Schüler erstellen Info-Tafeln

Doch die Beschäftigung der Schulen aus dem Landkreis mit dem Thema hinterlässt auch ganz konkrete Spuren im Landkreis. So ist beispielsweise die Info-Tafel über die Kriegsopfer, die auf dem evangelischen Friedhof am Wilscher Weg in Gifhorn liegen, ein Ergebnis eines Schulprojektes der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn. Eine Info-Tafel soll auch im Juni auf dem Leiferder Alten Friedhof aufgestellt werden, die auf die dort begrabenen 16 russischen Soldaten hinweist. Die Tafel wird derzeit von Schülern der Sally-Perel-Realschule Meinersen erarbeitet.

Von Thorsten Behrens