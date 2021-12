Gifhorn

Da war nichts zu machen: So sehr er Argumente ins Feld führte, dass er rechtmäßig mit einem S-Pedelec in Gifhorn unterwegs war – Richter und Staatsanwalt bremsten den Elan des 37-jährigen Angeklagten stets aus.

Im Kern ging es darum, dass es feine Unterschiede zwischen einem Pedelec – was als normales Fahrrad zugelassen ist – und einem S-Pedelec gibt. Letzteres erreicht theoretisch eine Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Damit ist fürs Fahren eine Versicherungsplakette sowie eine gültige Fahrerlaubnis notwendig. Beides fehlte dem Mann.

Auf Produktangaben ist nicht Verlass

Trotzdem setzte er vor Gericht immer wieder an, dass er gegen kein Recht verstoßen habe. Er erklärte etwas vom Herunterdrosseln der Motorleistung. Auch beim Kauf im Internet habe es keinen Hinweis gegeben auf die Gesetzeslage. Es reiche aber nicht aus, eine Produktanpreisung zu lesen, so der Richter. Dass der Produzent nicht offensiv mit der Nutzungsbedingung werbe, sei sogar nachvollziehbar. „Er will ja schließlich etwas verkaufen.“

Nicht das erste Mal erwischt

Spätestens als der Gifhorner den neuen leistungsstarken Motor eingebaut habe, hätte er vorsichtshalber bei der Polizei das S-Pedelec prüfen und genehmigen lassen können, wenn nicht gar müssen. Nur widerwillig gab der Angeklagte die Diskussion auf. „Okay, dann habe ich schon wieder Scheiße gebaut.“ Es war nämlich nicht das erste Mal, dass er wegen Fahrens ohne gültige Lizenz auffällig geworden war – zuletzt war das im Jahr 2013 passiert.

Staatsanwalt und Richter waren sich einig: Der Gifhorner muss 1800 Euro Geldstrafe zahlen. Wie das zweimonatige Fahrverbot zu verstehen ist, erklärte der Richter dem 37-Jährigen vorsichtshalber auch noch im Detail.

Von Andrea Posselt