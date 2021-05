Gifhorn

Eine 72-Jährige aus Calberlah ist betrunken zum Einkaufen gefahren. Dabei beschädigte sie ein anderes Auto und widersetzte sich in der Folge den hinzugerufenen Polizisten, einen von ihnen schlug sie sogar. Jetzt musste sich die Frau vor dem Gifhorner Amtsgericht verantworten – und wurde unter anderem zu einer Geldstrafe verurteilt.

„Ich war verzweifelt“, begründete die Angeklagte vor Gericht das Geschehen und zeigte Reue. Sie habe an jenem 14. November des vergangenen Jahres befürchtet, wieder an Krebs erkrankt zu sein – und wusste sich nicht anders als durch den Alkohol zu helfen. „Es tut mir Leid, dass ich alkoholisiert gefahren bin“, sagte die 72-Jährige.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Calberlah hat sie dann ein anderes Auto beschädigt. Dessen Besitzer riefen die Polizei. Einer der Beamten berichtete vor Gericht, was sich in der Folge ereignete: Die Frau habe zuerst gar nicht auf die Ansprache reagiert. Später wollte sie nicht mit zur Blutentnahme kommen, sondern nach Hause fahren. Die Polizisten mussten ihr den Autoschlüssel abnehmen. „Sie war emotional aufgewühlt, hat gelallt und ist unsicher gegangen“, erinnerte sich der Polizist. Die Blutprobe ergab schließlich einen Wert von 2,26 Promille.

Bei der Fahrt zur Blutentnahme schlug die Frau den Polizisten

Auf der Fahrt zur Blutentnahme schnallte sich die 72-Jährige ab und schlug den Polizisten, der neben ihr auf der Rückbank des Streifenwagens saß, ins Gesicht. So sehr, dass dieser eine Prellung erlitt. „Ich kann mich nicht daran erinnern, den Polizisten geschlagen zu haben“, sagte die Angeklagte zu Beginn der Verhandlung. Dennoch entschuldigte sie sich und akzeptierte ein Schmerzensgeld in Höhe von 150 Euro.

Zudem verurteilte der Richter die 72-Jährige wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen die Polizisten, wegen Körperverletzung und der Trunkenheitsfahrt zu einer Geldstrafe von insgesamt 6300 Euro. Ihr Führerschein wird eingezogen. „Das ist das absolute Minimum“, erläuterte er.

Von Christian Albroscheit