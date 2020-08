Gifhorn

Ein 22-jähriger Angeklagter, der ehemals im Landkreis Gifhorn wohnte, hat vor dem Amtsgericht Gifhorn eine vorsätzliche Körperverletzung gestanden. Der Richter verurteilte den bereits mehrfach aufgefallenen Täter zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe.

In der Nacht von Samstag, 22. Februar, auf Sonntag, 23. Februar, hielt sich der arbeitslose Angeklagte am Magdeburger Ring in Gifhorn auf. Stark alkoholisiert kam in ihm der Wunsch auf, nach Hause zu fahren. Er rief seinen Freund und alten Bekannten an, der auch wenig später erschien. Aus dem Treffen entwickelte sich jedoch ein Disput mit handgreiflichen Folgen. Vom Alkohol enthemmt schlug der 22-Jährige mit der Faust auf den Hinterkopf und in das Gesicht des Freundes, der sich eine Beule und ein blaues Auge zuzog. So ist das Geschehen dem Angeklagten zu Folge abgelaufen, dessen Aussage bestätigte somit den Anklagepunkt der vorsätzlichen Körperverletzung.

Täter und Opfer haben sich versöhnt

Nach dem Geständnis gab der Täter weiterhin zu Protokoll, dass eine Aussprache mit dem Opfer erfolgte, die Angelegenheit geklärt sei und die beiden Beteiligten sich „bald auf einen Kaffee“ treffen wollen. Das Opfer bestätigte diese Aussage vor Gericht. Den Blick des Richters beeinflusste die Aussage jedoch nicht.

Er fragte, was den 22-Jährigen zu der Tat – das Vorstrafenregister zählt schon 18 Eintragungen – bewog. „Ich war stark alkoholisiert, habe früh in meiner Kindheit Gewalt erfahren“, begann der Angeklagte, sein abermaliges Gewaltdelikt zu erklären. Vom Stiefvater misshandelt, zog er als Jugendlicher in ein Heim, wo er sich unter anderem mit dem Opfer anfreundete. Eine Ausbildung fern von Gifhorn scheiterte an der Insolvenz der Firma. So zog er zurück zu seinen Eltern, blieb jedoch nicht lang.

Der Angeklagte bekam bereits mit 14 Jahren den ersten Eintrag ins Strafregister

Erstmals aktenkundig wurde der Angeklagte im Alter von 14 Jahren. Neben Körperverletzung stehen auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Register. Auf Nachfrage bezeichnete sich der 22-Jährige als „drogensüchtig“. Er habe vor vier Jahren eine Drogenpsychose erlitten, die Drogensucht wolle er nun mithilfe einer Therapie in Angriff nehmen, welche auf stationärer Basis erfolgen soll. Kraft spende ihm dabei vor allem seine Freundin. „Seitdem wir zusammen sind, gehe ich den geraden Weg, ihre Wärme hilft mir“, beteuerte der Angeklagte.

Dem Richter fehlte allerdings ein Nachweis der Ernsthaftigkeit. Unterlagen über Therapie-Bemühungen fanden sich nicht auf seinem Tisch. Überhaupt hätte bei über vier Jahren Kenntnis schon früher eine Maßnahme gegen die Drogensucht erfolgen können.

Am Ende der Verhandlung stand das Urteil fest. Da der Angeklagte erst fünf Tage vor der Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, sah der Richter von Milde ab. Mit Blick auf die gefüllte Akte und den nicht vorhandenen Therapieschein wurde die Freiheitsstrafe von drei Monaten nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Von Hinnerk Jordan