Gifhorn

Hat er zugeschlagen, wie es sein Angestellter behauptet? Oder war es bei der Auseinandersetzung bei einem verbalen Streit geblieben, wie es der Chef darstellt? Mit dieser Frage befasste sich jetzt das Gifhorner Amtsgericht. Der Körperverletzung angeklagt war ein Gastronom aus dem Landkreis Gifhorn. Mit dem Urteil machte es sich der Richter nicht leicht.

Einen Streit soll es zwischen dem Gastronomen und seinem Angestellten im August vergangenen Jahres gegeben haben, nachdem alle Gäste das Haus verlassen hatten. Dabei habe er seinen Mitarbeiter „verbal unterhalb der Gürtellinie beleidigt, sich aber anschließend entschuldigt“, räumte der Gastronom im Vernehmungsprotokoll ein. Seine Sekretärin sei zwischen die Streithähne gegangen, dann sei er mit ihr nach Hause gefahren. Geschlagen habe er den angeblich Geschädigten nicht.

Die Darstellung des Geschädigten hörte sich allerdings anders an. Sein Chef habe seine Arbeit lautstark abgewertet, ihn am Ende des Streits mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die Sekretärin sei nicht im Raum gewesen, sie sei nicht dazwischen gegangen und habe den Schlag nicht gesehen, und erzählt habe er ihr auch nicht davon, sagte der junge Mann, der am nächsten Tag aufgrund des Vorfalls kündigte. Durch den Schlag habe er eine geschwollene Gesichtshälfte und ein blaues Auge bekommen. „Das kann ich hier nicht wirklich erkennen“, hielt der Richter dagegen, nachdem er sich ein Beweisfoto angesehen hatte.

Ebenfalls gekündigt hatte nach dem angeblichen Vorfall eine weitere ehemalige Mitarbeiterin des Angeklagten, die als Zeugin vernommen wurde. „Ich war in der Küche und habe nichts mitbekommen. Als ich raus kam, waren alle weg bis auf den Geschädigten, und der hatte eine rote Wange.“ Vom Streit selbst habe sie nichts gehört. Das bestätigte auch eine andere Mitarbeiterin, die sich während des Streits ebenfalls in der Küche aufgehalten und daher nichts mitbekommen hatte: „Aber er hatte eine rote Wange, man hat gesehen, dass ihn jemand geschlagen hat.“

Der Verteidiger fordert einen Freispruch

Von einem Schlag ins Gesicht wollte dagegen die Sekretärin des Gastronomen nichts mitbekommen haben. Sie sei wegen des lautstarken Streits zwischen die beiden Kontrahenten getreten und habe ihren Chef schließlich nach Hause gefahren. „Er ist körperlich nicht aggressiv geworden, stand ja auch nicht nahe genug für einen Schlag.“

Für den Staatsanwalt war dagegen klar, dass es die angezeigte Körperverletzung gegeben hatte: „Wenn die Zeugen sich mit dem Geschädigten abgesprochen hätten, hätten alle erzählt, dass sie den Schlag gesehen haben. Außerdem arbeiten sie nicht mehr für ihren ehemaligen Chef. Das spricht dafür, dass ihre Aussagen stimmen. Die Sekretärin dagegen hat ein Interesse daran, dass ihr Chef nicht verurteilt wird. Ich denke über eine Anklage gegen sie wegen Falschaussage nach.“ Seine Strafforderung: 60 Tagessätze zu je 120 Euro für den Gastronomen. Der Verteidiger dagegen sah die Sekretärin als glaubhaft an und forderte einen Freispruch.

So fällt das Urteil aus

„Schwierig. Ich muss mich fragen, warum die ehemaligen Mitarbeiterinnen von einer geröteten Wange bei dem Geschädigten gesprochen haben. Das ist nur durch eine körperliche Auseinandersetzung zu erklären“, befand der Richter und schloss sich in seinem Urteil – das noch nicht rechtskräftig ist – der Forderung des Staatsanwaltes an.

