Gifhorn

Sammlermünzen, Goldbarren, Tablets und Handys kamen nicht bei ihren rechtmäßigen Empfängern an: Ein drei Viertel Jahr lang steckte sich ein Postzusteller die Paketinhalte in die eigene Tasche und verkaufte die meisten Sachen davon auf Ebay. Nun schloss das Amtsgericht Gifhorn die umfangreichen und zeitaufwändigen Ermittlungen mit seinem Urteil am Dienstag ab. Es gab eine Haftstrafe auf Bewährung.

14 Minuten braucht die Staatsanwältin, um die 33 Fälle zwischen Anfang März und Mitte Dezember 2019 aufzuzählen. Gerade vier Monate lang war der heute 33-Jährige bei der Post angestellt, da kam er im März 2019 auf die denkbar schlechte Idee, seine Spielsucht mit dem Inhalt fremder Paketsendungen zu finanzieren. Es fing an mit iPhones im Wert von jeweils 645 Euro, die nicht bei ihren eigentlichen Adressaten ankamen, sondern auf Ebay landeten.

Urteil im Amtsgericht Gifhorn: Der Strafrichter verknackte einen diebischen Postvoten zu zwei Jahren Haft, die drei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt werden. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Sehr bald stellte der Familienvater fest, dass mit Post eines Münzhändlers viel mehr Geld für die Spielothek rauszuholen ist. Die erste Sammelmünzen- und Goldbarren-Lieferung hatte einen Wert von 5 830 Euro. Es ging im Herbst 2019 noch höher hinaus, nämlich auf 9 946 Euro. Selber erschrocken war der Gifhorner, als er kurz vor Weihnachten eine Lieferung Krügerrand-Münzen für 40 000 Euro aufgerissen hatte. „Als ich die Summe gesehen habe, habe ich Panik gekriegt.“ Da hatten ihn die Ermittler schon auf dem Schirm, der dickste Fisch war auch der letzte.

Er sei erleichtert gewesen, dass die Polizei ihn endlich erwischt hatte, berichtet der unscheinbar wirkende junge Familienvater dem Gericht. So erleichtert, dass er die letzte, besonders teure Beute und eine weitere Sendung freiwillig zum Verhör mitbrachte. Die Polizei hatte beide bei der Durchsuchung nicht aufzustöbern vermocht.

„Sowie der Lohn kam, war ich in der Spielothek“

Und warum das alles? „Ich bin so extrem in die Spielsucht reingefallen“, schildert der 33-Jährige sein Motiv. „Sowie der Lohn kam, war ich in der Spielothek.“ Der Ehefrau verheimlichte er das Problem lange Zeit. „Ich habe mir immer Neues einfallen lassen.“ Doch es wurde immer schlimmer mit der Spielsucht. „Ich sah keine andere Möglichkeit mehr, an Geld heran zu kommen. Ich war verzweifelt.“

36 000 Euro muss der Angeklagte noch abarbeiten

Es geht um 85 000 Euro Gesamtschaden. Da der wertvollste Inhalt des letzten Pakets nicht mehr über Ebay wegging, sind diese 40 000 Euro schon einmal zurück erstattet. Doch unter dem Strich muss der Angeklagte immer noch 36 000 Euro, die er in Spielautomaten versenkt hatte, „abarbeiten“. „Es wird die nächsten Jahre an Ihnen sein, dieses Geld zurück zu verdienen und den Schaden wieder gut zu machen“, sagt der Strafrichter. Das wird auch ein Teil der Bewährungsauflagen: mindestens 50 Euro im Monat.

Darum gibt es eine Bewährung

Sowohl der Strafrichter als auch die Staatsanwältin loben das so genannte Vor- und Nachtatverhalten, wie es im sauberen Juristendeutsch heißt. Der Gifhorner ist bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, und bei der Aufklärung hat er – siehe das Mitbringsel zum Verhör – eifrig mitgearbeitet. Dennoch seien viele Taten zusammen gekommen. Und so reicht die Haftstrafe an die maximale Grenze heran, wo noch eine Bewährung möglich ist: zwei Jahre, die für drei Jahre ausgesetzt sind.

„Ich habe meiner Familie zu viel angetan“, sagt der Angeklagte. Im Gegensatz zur Post hat sich die Ehefrau nicht von ihm, der nun einen anderen Job hat, getrennt. Deshalb arbeite er daran, von seiner Spielsucht loszukommen. Er sei bei der Beratungsstelle in der Bergstraße gewesen, acht Wochen zur Kur und auch in Therapie. Wenn nach der Corona-Krise wieder die Selbsthilfegruppe zusammen kommen könne, wolle er mit dabei sein. „Das will ich auf jeden Fall tun.“

Von Dirk Reitmeister