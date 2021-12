Gifhorn

Geld weg, Drogen weg – und beinahe auch noch die Freiheit: Das ist das Ergebnis eines Drogendeals für einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn. Er wurde jetzt vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Im Mai vergangenen Jahres soll der 23-Jährige 225 Gramm Marihuana an einen anderen Mann abgegeben haben mit dem Auftrag, den Stoff zu verkaufen und ihm dann das Geld dafür zu geben – ein klarer Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen den Empfänger des Marihuanas gibt es übrigens ein eigenes Verfahren.

Den Drogendeal räumte der Verteidiger des Angeklagten für seinen Mandanten ein. Allerdings habe die Menge nur 150 Gramm betragen, so der Einwand. „Das ist für diesen Fall nicht wirklich relevant“, konterte der Richter. Denn: „Wir reden hier über die dreifache Menge dessen, was als gering bezeichnet wird“, so der Staatsanwalt. Stattdessen wollte der Richter vom Angeklagten wissen, ob er denn selbst Drogen konsumiere. „Ich habe selbst mal welche im Urlaub probiert, aber sonst nehme ich keine“, lautete die Antwort.

Dass der 23-Jährige selbst nicht abhängig sei, führte der Staatsanwalt dann auch gleich als einen der positiven Punkte für seinen Strafantrag an – neben dem Geständnis des Angeklagten und der Tatsache, dass dieser nicht einschlägig vorbestraft sei. Zwar gebe es acht Einträge im Vorstrafenregister, aber alle zu anderen Tatbeständen und bereits nach Jugendstrafrecht abgehandelt. Bei Vergehen dieser Art sind laut Staatsanwalt Freiheitsstrafen ab einem Jahr möglich – er forderte ein Jahr und zwei Monate, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung. Außerdem wollte er dem Angeklagten einen Bewährungshelfer zu Seite stellen. Den allerdings wollte der Verteidiger nicht, da die Straftat bereits anderthalb Jahre zurück liegt und keine weiteren Verfahren laufen würden.

Gericht verhängt 50 Arbeitsstunden als Bewährungsauflage

Das sah der Richter in seinem Urteil wohl ähnlich. Er verhängte die geforderte Freiheitsstrafe auf Bewährung. Einen Bewährungshelfer wird es für den Angeklagten dagegen nicht geben – dafür aber 50 Arbeitsstunden als Bewährungsauflage.

Von Thorsten Behrens