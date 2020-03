Rettungswagen wegen kleiner Schramme blockiert: Rüge vom Staatsanwalt

Gifhorn

„Sie haben wegen eines kleinen Schnitts im Finger einen Krankenwagen blockiert, der somit bei schlimmen Unfällen nicht einsatzbereit gewesen wäre.“ Diesen Vorwurf des Staatsanwalts musste sich eine 26-jährige Meinerserin vor dem Amtsgericht Gifhorn gefallen lassen. Dabei war sie eigentlich nur als Zeugin geladen – und sah sich selbst als Opfer ihres gewalttätigen Ex-Freundes.

Unterschiedliche Aussagen zur ersten Tat

Der 31-Jährige soll die 26-Jährige im Herbst 2019 in der gemeinsamen Wohnung zunächst gewürgt und ein paar Tage später in der Tür eingeklemmt haben. Schon damals waren die beiden kein Paar mehr. Streit war an der Tagesordnung, so der Eindruck vor Gericht. Vor der Würge-Tat soll die Frau mit einem Bilderrahmen nach dem 31-Jährigen geworfen haben. Was dann genau passierte, blieb unklar. Die Versionen des Mannes und der Frau unterschieden sich. Es gab auch zwei Versionen davon, wer zuerst auf wen losging. Jedenfalls fasste er sie irgendwann an den Hals und sie biss nach ihm. Auf Anraten einer Freundin rief die 26-Jährige später die Polizei und einen Krankenwagen – und musste sich deshalb den Vorwurf des Staatsanwaltes gefallen lassen.

Eingeklemmt oder nicht?

Ähnlich undurchsichtig blieb die Aufklärung der zweiten Tat. Der Angeklagte sagte, er habe die Tür lediglich zugemacht, nachdem seine Ex – nach einem Streit, darin waren sich beide einig – die Wohnung verlassen habe. Die Frau sagte, er habe sie eingeklemmt und noch extra zugedrückt. Verletzt worden sei sie aber nicht.

Urteil nicht mehr notwendig

Seit kurz nach dem Streit sind die beiden komplett getrennt. Es gab eine Gewaltschutzanordnung, die in einem Vergleich endete: Die Frau darf in der Wohnung bleiben, die beiden dürfen sich einander nicht nähern und auch keinen Kontakt haben. „Wie groß ist ihr Interesse an einer Verurteilung?“, fragte der Richter die 26-Jährige. „Er ist für mich Geschichte. Ich will keinen Kontakt mehr“, lautete die Antwort. Dem hatte der Angeklagte nichts hinzuzufügen. Richter und Staatsanwalt auch nicht. Das Verfahren wurde eingestellt.

Mehr aus dem Amtsgericht:

Von Christian Albroscheit