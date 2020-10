Amtsgericht Gifhorn: Haftstrafe wegen Widerstands gegen Polizisten

Gifhorn

Er war erst einen Tag aus dem Gefängnis raus, da leistete sich ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn schon die nächste Straftat. Dafür schickte ihn der Richter am Amtsgericht wieder ins Gefängnis – zumindest falls das Urteil rechtskräftig wird, muss er den entsprechenden Gang antreten. Denn der Mann hat eine Woche Zeit, in Berufung zu gehen.

Es war im Juni, als der 39-Jährige in einem Gifhorner Supermarkt wegen eines vermeintlichen Ladendiebstahls angesprochen wurde. Der Mann weigerte sich, mit ins Büro zu gehen, das Personal alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, lehnte der Mann eine Durchsuchung ab. Beim Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen wehrte er sich und wollte die Beamten beißen und kratzen. Im Gewahrsam dann beleidigte er die Beamten. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

„Der Mann wirkte sehr aufgedreht und hat enorme Kräfte entwickelt.“

„Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich hatte getrunken und Medikamente genommen“, bekannte der sichtlich zerknirschte Angeklagte vor Gericht. Drei Tage später habe er im gleichen Markt einkaufen wollen und da erst vom Hausverbot erfahren. Der Richter gab sich skeptisch: „Sie hatten nur 0,41 Promille.“ Das sei wenig, gab der Angeklagte zu, doch man müsse auch die Wirkung der Medikamente berücksichtigen.

Eine 50-jährige Mitarbeiterin des Supermarktes bestätigte als Zeugin die Vorfälle. „Der Mann wirkte sehr aufgedreht und hat enorme Kräfte entwickelt.“ Die Polizei habe Verstärkung gerufen, schließlich seien sechs Beamte vor Ort gewesen. Sie selbst habe er nicht beleidigt, entgegnete sie auf die entsprechende Frage des Angeklagten, der sich bei ihr entschuldigte. Einer der beteiligten Polizeibeamten sprach von einer „sehr hitzigen Situation“. Das ergab sich offenbar auch aus Aufnahmen der Überwachungskamera des Supermarktes. Der Richter zeigte dem Angeklagten Ausschnitte zum Vorfall. „Reicht das?“ Nach einem kleinlauten „Ja“ schaltete der Richter das Video aus.

Dem Richter reichte eine Freiheitsstrafe auf Bewährung nicht aus

Obwohl der 39-Jährige mehr als 20 Einträge im Strafregister hat – einige davon einschlägig –, beantragte der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe. Denn der Angeklagte hat gerade eine neue Arbeitsstelle angetreten. „Jetzt geht es langsam wieder bergauf. Es war ein langer Weg für mich, wieder Fuß zu fassen“, sagte dieser. „Wegen des neuen Jobs wäre es falsch, die Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu verhängen“, so der Staatsanwalt.

Das sah der Richter anders. Ihm reichte ein gerade frisch angetretener Job nicht aus – bei den Vorstrafen und der Art der jetzigen Vergehen und der Tatsache, dass der Angeklagte erst einen Tag vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er verhängte die geforderten fünf Monate Freiheitsentzug – allerdings ohne Bewährung – und folgte ansonsten dem Antrag des Staatsanwaltes zu 800 Euro Geldauflage. Er gab dem 39-Jährigen aber auch mit auf den Weg, dass dieser Berufung einlegen könne – um dann in einigen Monaten bei der Folgeverhandlung beweisen zu können, dass er seinen Job noch habe, keine weiteren Straftaten erfolgt seien und er somit eine stabilere Zukunftsprognose habe.

