Gifhorn

Wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch ist ein 30-Jähriger vor dem Amtsgericht Gifhorn zu einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt worden. Die Verhandlung zeigte Szenen einer gescheiterten Beziehung, konnte aber nicht bis ins Detail klären, was sich an jenem Dezembertag des vergangenen Jahres in der Gifhorner Wohnung zugetragen hat.

Laut Staatsanwalt befand sich der Angeklagte an jenem Tag in der Wohnung seiner damaligen Freundin. Als diese zusammen mit ihrer Tochter nach Hause kam und ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, habe der 30-Jährige sich geweigert und seine Freundin beschimpft. Unter anderem soll das Wort „Schlampe“ gefallen sein, auch der Wohnzimmertisch sei zu Bruch gegangen.

Der Angeklagte gab zu, in der Wohnung gewesen zu sein

Der Angeklagte gab zwar zu, in der Wohnung gewesen zu sein. Beleidigt habe er seine Freundin aber nicht. Er habe „ein bisschen getrunken“ und nach der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen langsam seine Sachen gepackt. Da sei ihm plötzlich eine Bierdose an den Kopf geflogen und er sei mit dem Kopf „auf den Tisch geknallt“. Anschließend habe er auf die Polizei gewartet, damit diese den Sachverhalt aufnehmen könne. Zusammen mit den Polizisten sei er dann aus der Wohnung gegangen.

Aus Sicht der heutigen Ex-Freundin des Angeklagten stellte sich die Situation allerdings anders dar. Dieser habe sich in ihrer Wohnung zusammen mit seinem Bruder und dessen Freundin „regelrecht volllaufen lassen“. Als sie mit ihrer Tochter nach Hause kam, habe sie ihn aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Zudem habe ihr damaliger Freund sie und ihre Tochter beschimpft. Als er der Aufforderung die Wohnung zu verlassen nicht folgte, habe sie die Polizei gerufen. Vorher sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, dabei habe der Bruder des Angeklagten die Bierdose geworfen.

Eine Zeugin verstrickt sich in Widersprüche

Der Bruder machte von seinem Aussage-Verweigerungsrecht Gebrauch. Seine Freundin musste vom Richter daran erinnert werden, „dass Sie unter Wahrheitspflicht stehen.“ Unter Tränen sagte sie aus, nicht mehr hundertprozentig zu wissen, was in der Wohnung passiert sei. „Aber handgreiflich wurde keiner, soweit ich mich erinnern kann“, sagte sie. Das klang in ihrer Aussage bei der Polizei noch anders. Laut Vorhalt des Richters sagte sie damals, dass der Angeklagte auf seine Freundin losgegangen sei. Sein Bruder habe versucht, ihn zu beruhigen. Erst als dieser mit der Bierdose nach ihm warf, habe der Angeklagte von seiner Freundin abgelassen.

Der Staatsanwalt sah die Vorwürfe „weitgehend bestätigt“: nämlich die beleidigenden Äußerungen und den unberechtigten Aufenthalt in der Wohnung. Der Verteidiger äußerte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeuginnen und forderte einen Freispruch. Der Richter folgte jedoch der Forderung des Staatsanwalts und verhängte eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je zehn Euro.

Von Christian Albroscheit