Amtsgericht Gifhorn: Für Schläge ins Gesicht gibt es Bewährung

Gifhorn

Dass er während einer Party mit Bekannten zugeschlagen hat, stritt ein 34-Jähriger vor dem Amtsgericht Gifhorn erst gar nicht ab. Sein Geständnis nützte dem Mann aus dem Landkreis Gifhorn aber nicht viel. Beim Urteil blieb der Richter über dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß.

Frühmorgens soll er an einem Tag im April zugeschlagen haben, weil das Opfer laut geworden sei und die Wohnung, in welcher der Angeklagte mit dem Opfer und einer weiteren Person feierte, nicht verlassen wollte. Ins Gesicht habe er sein Gegenüber geschlagen. Alkohol sei im Spiel gewesen – von „zwei Flaschen Wodka plus X“ sprach der Verteidiger des 34-Jährigen. Und er gab für diesen zu, dass sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft so zugetragen hätten. „Es wurde viel getrunken, es wurde laut, und als sich das Opfer weigerte, die Wohnung zu verlassen, hat mein Mandant zweimal zugeschlagen. Er bereut das und übernimmt die Verantwortung dafür“, so der Verteidiger.

Während der Tat stand der Angeklagte noch unter Bewährung

Für den Angeklagten spreche das Geständnis und die Tatsache, dass das Opfer nur Schürfwunden erlitten habe, aber nichts gebrochen sei, so der Richter. Auch habe das Opfer dem Gericht nicht wie gefordert Atteste vorgelegt. Gegen den 34-Jährigen führte der Richter allerdings auch zwei Punkte ins Feld: So gibt es ihm zufolge bereits neun Einträge ins Strafregister, auch einschlägige wegen Körperverletzung. Und während der Tat stand der Mann unter Bewährung.

Die forderte die Staatsanwaltschaft auch diesmal, und zwar für zwei Jahre auf eine fünfmonatige Haftstrafe. Zudem solle der Angeklagte 40 Arbeitsstunden ableisten. Das Gesetz sieht bei Körperverletzung Freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Der Angeklagte muss in den kommenden zwölf Monaten 80 Arbeitsstunden ableisten

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft schloss sich der Richter allerdings nicht an. Zwar blieb auch er bei einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt allerdings auf drei Jahre Bewährung unter Aufsicht eines Bewährungshelfers. Zudem muss der Angeklagte in den kommenden zwölf Monaten insgesamt 80 Arbeitsstunden ableisten, die Kosten des Verfahrens tragen und sich im Falle eines Umzuges beim zuständigen Gericht melden.

Von Thorsten Behrens