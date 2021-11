Amtsgericht Gifhorn: Für Drogenbesitz kassiert ein 48-Jähriger eine Haftstrafe

Gifhorn

Seit anderthalb Jahren ist er clean, für zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz musste sich jetzt ein 48-jähriger kaufmännischer Angestellter aus dem Landkreis Gifhorn trotzdem vor dem Gifhorner Amtsgericht verantworten. Die beiden Taten liegen allerdings schon ein wenig zurück.

2019 hatte es beim Angeklagten eine Hausdurchsuchung gegeben, bei der die Polizei elf LSD-Pillen, 30 Gramm Marihuana sowie 108 Gramm Amphetamine fand. Vom Wirkstoff her eine nicht geringe Menge laut Gesetz. Nur zwei Tage später wieder eine Hausdurchsuchung. Diesmal wurden 146 Gramm Marihuana gefunden. Vom Wirkstoff her eine gerade noch geringe Menge. Eine Erlaubnis, diese Betäubungsmittel zu besitzen, hatte der Angeklagte nicht.

Der Angeklagte steht noch unter Bewährung

„Die Vorwürfe stimmen. Aber ich konsumiere nicht mehr“, verteidigte sich der 48-Jährige. Seit seiner Jugend in Berlin habe er immer wieder Drogen genommen, dann eine Weile nicht, vor drei oder vier Jahren aber habe er erneut mit dem Konsum begonnen. „Inzwischen bin ich clean. Ich kann für die letzten anderthalb Jahre Haaranalysen vorlegen“, sagte er. Die wollte der Richter auch sehen – und bescheinigte dem Angeklagten nach der Einsicht der Unterlagen, dass dieser damit nachgewiesen habe, drogenfrei zu sein.

Seine Vorstrafen – immer wieder auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz – konnten die Haaranalysen aber nicht beseitigen. „Sie stehen noch unter Bewährung“, sagte der Richter. Und er gab dem Angeklagten noch vor der Urteilsverkündung einen guten Rat mit auf den Weg: „Ihr Ziel sollte jetzt sein, clean zu bleiben. Denn sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir jemand anderen hochnehmen, in dessen Vernehmung dann Ihr Name fällt.“

Der Staatsanwalt rückte ebenfalls die Vorstrafen noch einmal in die Betrachtung des Gerichts. „Gegen Sie spricht Ihre kriminelle Vorgeschichte, dass Sie 1993 erstmals in Erscheinung getreten sind.“ Allerdings gab es auch positive Punkte, die der Staatsanwalt aufführte, darunter das Geständnis des Angeklagten, die Tatsache, dass er seit geraumer Zeit clean sei – und dass die Behörden rund zweieinhalb Jahre für die Ermittlungen gebraucht haben. Dennoch: Der Antrag der Staatsanwaltschaft betrug ein Jahr und neun Monate Haftstrafe, für vier Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

So fiel das Urteil aus

Dem Antrag schlossen sich der Richter sowie die beiden Schöffinnen an. Die Forderung nach einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro – monatlich in Raten zu 100 Euro zu zahlen – allerdings wurde im Urteil auf 600 Euro (monatlich 50 Euro) reduziert. Aufgrund seines geringen Einkommens und seiner Unterhaltszahlungen wäre eine höhere Summe für den Mann wohl auch kaum leistbar gewesen. Gemeinnützige Arbeitsstunden sah der Richter ebenfalls als schwierig an, da der Angeklagte voll berufstätig ist. Das Urteil wurde gleich rechtskräftig, da sowohl der Angeklagte als auch der Staatsanwalt auf einen Einspruch verzichteten.

Von Thorsten Behrens