Der Landkreis Gifhorn soll sich offiziell „Sicherer Hafen“ nennen und so ein Zeichen für die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer setzen. Voller Hoffnung beteiligten sich rund 30 Vertreter des Gifhorner Aktionsbündnisses vor der Kreistagssitzung an einer Mahnwache – am Ende wurde es sehr laut.