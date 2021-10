Gifhorn

Weil er eine Cannabis-Plantage in seiner Wohnung betrieb, wurde jetzt ein Mann aus dem Papenteich vom Amtsgericht in einem Schöffen-Verfahren zu einer Haftstrafe von 16 Monaten verurteilt. Weil er in der Verhandlung Vorwürfe einräumte und bis dato für die Justiz ein unbeschriebenes Blatt war, wurde die Strafe ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung

Mitte November vergangenen Jahres kam die Sache buchstäblich ans Licht. Bei einer polizeilichen Durchsuchung wurde in der Wohnung des gebürtigen Braunschweigers eine Indoor-Anlage entdeckt, in der in zwei Zelten insgesamt 35 Cannabis-Pflanzen dank entsprechender LED-Beleuchtung gediehen. 19 Pflanzen standen laut Anklageschrift in voller Blüte, die anderen waren heran wachsende Pflanzen.

„Grünmasse“ enthielt laut BKA 57 Gramm Tetrahydrocannabinol

Laut Analyse des Bundeskriminalamts enthielt die 778 Gramm wiegende Grünmasse nach der behördlichen Einziehung und vollzogenen Ernte einen Anteil von knapp 57 Gramm Tetrahydrocannabinol (THC), jener psychoaktiven Substanz, der der Hauptanteil der berauschenden Wirkung von Cannabis zugesprochen wird. Dies entspreche dem Siebenenhalbfachen der erlaubten Menge, sei damit „erheblich“ und die Tat damit als „Verbrechen“ einzustufen, wie die Staatsanwältin erläuterte.

Eingezogen wurden von der Justiz außer den Cannabis-Pflanzen auch 965 Euro, die man in der Wohnung des Angeklagten fand, da dieses Geld offensichtlich „aus Drogengeschäften“ stammte. Auf Nachfrage des vorsitzenden Richters erklärte der Angeklagte, dass er selber keine Drogen konsumiert habe: „Das war alles für andere.“

3000 Euro Geldbuße, zahlbar an die Landeskasse

„War scheiße“, erklärte der in Lohn und Brot sowie allein stehende, kinderlose Papenteicher, als der Richter ihn vor der Urteilsfindung die Gelegenheit einräumte zu einem, dem Angeklagten gebührenden letzten Wort. Neben der dreijährigen Bewährungsstrafe auferlegte das Gericht ihm die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 3000 Euro an die Landeskasse, zahlbar in Raten zu mindestens 250 Euro.

Von Jörg Rohlfs