500 Euro Strafe für Lebensmitteldiebstahl

Gifhorn

Obdachlos, arbeitslos, und er hat ein Alkoholproblem: Für einen 39-Jährigen gab es am Gifhorner Amtsgericht jetzt einen letzten Warnschuss. Obwohl der Staatsanwalt durchaus die Zeit für eine Freiheitsstrafe für gekommen hielt, gab es letztlich eine Geldstrafe.

Der Mann hatte im August in einem Gifhorner Discounter Lebensmittel gestohlen – im Wert von 34,07 Euro. „Sie haben die Sachen eingesteckt und nicht bezahlt“, so der Staatsanwalt. „Das stimmt, ich hatte Alkohol getrunken“, gab der Angeklagte zu. Die Leute auf dem Parkplatz hätten ihm anschließend gesagt, er habe die Sachen gestohlen. Mehr wisse er nicht.

„Saft, Gurken, Brot, zehn Dosen Energydrink, Wurst – alles Lebensmittel, die Sie benötigt haben. Ihr Problem ist, dass Sie das Geld, das Sie haben, in Alkohol umsetzen“, brachte der Richter es auf den Punkt. Zur Tatzeit habe der Angeklagte 3,55 Promille Atemalkohol gehabt. Und: „Machen Sie mal eine Therapie. Wie sieht es damit aus? Sie haben ein gravierendes Alkoholproblem, das rieche ich bis hier hin“, so der Richter. Dass der Angeklagte keine Wohnung habe, ließ er nicht gelten. „Das zwingt Sie nicht dazu, zu trinken.“

„Ich mache so etwas nie wieder“

13 Einträge im Vorstrafenregister weist der Mann bisher auf, darunter welche wegen Einbrüchen, Diebstählen, Körperverletzungen und Erschleichen von Leistungen. Und er war gerade von August bis Januar im Gefängnis, hat dort eine Ersatzhaftstrafe abgesessen. „Wenn Sie weiter Straftaten begehen, landen Sie wieder dort“, machte ihm der Richter klar. „Ich mache so etwas nie wieder“, erklärte der Obdachlose.

50 Tagessätze zu je zehn Euro

„Die Einträge im Strafregister sprechen eine deutliche Sprache. Eigentlich wäre es an der Zeit für eine Freiheitsstrafe“, redete auch der Staatsanwalt dem Angeklagten ins Gewissen. Doch wegen verminderter Schuldfähigkeit aufgrund des Alkohols forderte er dann doch nur 30 Tagessätze zu je zehn Euro. Dem schloss sich der Richter aber nicht an, er setzte im Urteil die Strafe auf 50 Tagessätze zu je zehn Euro hoch, auch zahlbar in Raten oder durch gemeinnützige Arbeit ableistbar.

Angeklagter ist zufrieden

„Sind Sie damit einverstanden?“, ging dann nach der Urteilsverkündung noch die Frage an den Angeklagten. „Ja, ich bin sehr zufrieden“, war die Antwort. „Für mich ist immer fraglich, ob das Urteil passt, wenn die Angeklagten zu zufrieden sind“, gab ihm der Richter mit auf den Weg.

Von Thorsten Behrens