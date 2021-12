Gifhorn

Sichtlich bedrückt saß der 28-Jährige auf der Anklagebank des Gifhorner Amtsgerichtes. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Diebstahl in mehreren Fällen vor. Für Richter und Staatsanwalt besonders „verwerflich“: Der Mann hatte Bewohner und Bewohnerinnen in einem Pflegeheim bestohlen, in dem er gearbeitet hatte.

Von Mai bis Juli 2020 soll der 28-Jährige fünf Diebstähle begangen haben. Dabei habe er 2330 Euro Bargeld sowie eine EC-Karte und Schmuck im Gesamtwert von 5280 Euro erbeutet, so die Anklage. Den Schmuck habe er bei Ebay verkauft, weshalb das Gericht in den Raum stellte, dass die Straftaten auch als gewerbsmäßig betrachtet werden könnten. Finanziert hatte der Angeklagte mit den Erlösen sowie dem gestohlenen Bargeld seine Drogen- und Tablettensucht.

„Wir reden hier nur über die Spitze des Eisberges“

„Er steckte damals in einer schwierigen Situation. Die Taten hat er begangen, weil er das Geld brauchte für seine Sucht. Inzwischen hat er mehrere Entgiftungen hinter sich, arbeitet und hat für 2022 einen Ausbildungsplatz in Aussicht“, machte sich sein Pflichtverteidiger für den Angeklagten stark.

Die vorgeworfenen Diebstähle habe er begangen – zumindest vier der fünf. Ausgerechnet den aber, durch den die Ermittlungen gegen ihn ins Rollen gekommen waren, wollte er nicht begangen haben. Für den beantragte der Verteidiger eine Einstellung des Verfahrens. Dem folgte der Richter – da es beim Gesamtumfang der vorgeworfenen Taten und des zu erwartenden Strafmaßes kaum einen Unterschied machte. Aber: „Wir reden hier ohnehin nur über die Spitze des Eisberges. Mehrere Ermittlungen wurden schon eingestellt, verfolgt wurden nur die Taten, für die wir Fotos auf dem Handy des Angeklagten gefunden haben.“

„Es ist verwerflich, wie Sie die Hilflosigkeit dieser alten Menschen ausgenutzt haben. Bei einigen der gestohlenen und bei Ebay verkauften Schmuckstücken handelt es sich wahrscheinlich um Erinnerungsstücke. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wie Sie sich da mit den Geschädigten in Verbindung setzen wollen?“, wollte der Richter wissen. Antwort: „Ich weiß nicht, ich schäme mich so.“ Damit wollte der Staatsanwalt den 28-Jährigen aber nicht so einfach davonkommen lassen. „Mit dem, was Sie den Bewohnern des Heimes angetan haben, müssen Sie selbst klar kommen.“

Im Vorstrafenregister hat der 28-Jährige bereits zwei Einträge aus dem Jahr 2017 wegen Diebstahls. Dennoch: Aufgrund der positiven Prognose für die Zukunft des Angeklagten forderte der Staatsanwalt ein Jahr und zwei Monate Haftstrafe, für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Der Richter folgte diesem Antrag und forderte zusätzlich vier Urinproben ein, mit denen der Angeklagte nachweisen müsse, dass er weiter clean sei. „Bleiben Sie clean, arbeiten Sie weiter an sich, dann gibt es auch keine weiteren Straftaten“, gab ihm der Richter noch mit auf den Weg.

Von Thorsten Behrens