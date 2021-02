Gifhorn

Zu einer Geldstrafe von 1600 Euro und dem Entzug der Fahrerlaubnis verurteilte das Amtsgericht am Dienstagvormittag einen 24-Jährigen aus der Samtgemeinde Isenbüttel wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen, bei dem Ende August vergangenen Jahres zwischen Wasbüttel und Isenbüttel der 38-jährige Fahrer eines Ferrari tödlich verunglückte. Eine Mitschuld an dem Unfall trug der Angeklagte nach Ansicht des Gerichtes allerdings nicht.

Laut Anklage fand das Rennen an einem Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße von Isenbüttel in Richtung Wasbüttel statt, nachdem die beiden Beteiligten „zumindest stillschweigend“ darüber übereingekommen waren. Der Fahrer des roten Ferrari 360 Modena fuhr laut Gutachten mit Tempo 120 bis 150 voraus, der Angeklagte mit seinem Audi A4 hinterher, in einem Abstand von „weniger als einer Fahrzeuglänge“.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle

Tödlicher Ausgang: Der Fahrer des Sportwagens starb am Unfallort. Quelle: Andrea Posselt Archiv

In einer leichten Rechtskurve kam der rote Sportwagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durch Gegenlenken geriet er auf die andere Straßenseite, prallte dort gegen einen Baum und zerbrach dabei in drei Teile. Der Gurt des Fahrers riss, er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Vor Gericht räumte der 24-Jährige in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung den Tatvorwurf ein, zum Unfall habe er jedoch nicht beigetragen, der Ferrari sei zu diesem Zeitpunkt bereits weiter weg gewesen. Ein vom Richter zitiertes Sachverständigengutachten zum Unfallhergang bestätigt, dass es keine Berührung der beiden Fahrzeuge gegeben habe. Deshalb sei auch „nur“ die Teilnahme an einem illegalen Rennen angeklagt worden, nicht jedoch eine fahrlässige Tötung. „Zu einem solchen Rennen gehören immer zwei“, so der vorsitzende Richter.

Die elf geladenen Zeugen müssen nicht aussagen

Der Strafrahmen für die Teilnahme an einen illegalen Rennen sieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor. Die Staatsanwaltschaft beließ es in ihrem Antrag bei der Geldstrafe, auch weil der Angeklagte, der zurzeit arbeitslos ist und noch bei seinen Eltern wohnt, nicht vorbestraft war, die Tat zugegeben hatte und deshalb die elf geladenen Zeugen vor Gericht keine Aussagen mehr machen mussten. Der Anwalt des Angeklagten schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an.

Das Auto des Angeklagten wird versteigert

Auch der Richter folgte im Urteil der Staatsanwaltschaft und verhängte gegen den ALG-1-Bezieher eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 20 Euro. Außerdem muss er ein weiteres Jahr auf seine bereits Anfang September eingezogene Fahrerlaubnis verzichten, und er wurde mit einer Sperrfrist zur Wiedererlangung derselben belegt. Das Auto des 24-Jährigen, das als Tatwerkzeug gilt, wurde ebenfalls eingezogen und wird zugunsten der Landeskasse versteigert.

Handy und Laptop, die beschlagnahmt worden waren, um zu prüfen, ob es eine ausdrückliche Verabredung zu dem Rennen gegeben hatte, erhält der Verurteilte zurück, weil nichts dergleichen gefunden wurde.

