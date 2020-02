Falscher Polizist ruft bei der Gifhorner Polizei an: Darum wird Verfahren eingestellt

Gifhorn

Ein 41-Jähriger hat viermal bei der Gifhorner Polizei angerufen und sich dort als LKA-Mitarbeiter ausgegeben. Jetzt musste der Mann sich vor dem Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Amtsanmaßung verantworten – das Verfahren wurde eingestellt.

Der Tatvorwurf

Es geschah am 31. Mai 2019: Zwischen 7.17 und 8.07 Uhr rief der 41-Jährige viermal bei der Gifhorner Polizei an und gab sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes aus. „Er wollte so an Daten über seine Ex-Partnerin kommen“, warf der Staatsanwalt ihm vor.

Angeklagter psychisch krank

Über seine Anwältin gab der Angeklagte die Anrufe zu. Jedoch habe er der Frau, die nur eine Bekannte, aber nicht die Ex-Freundin sei, helfen wollen. Sie sei Opfer einer Straftat geworden. „Mein Mandant wollte mit der Polizei über die Sache reden“, so die Anwältin. Ihr Mandant leide seit seiner Jugend an einer schweren psychischen Erkrankung und könne sich deshalb auch nicht an die Details der Anrufe erinnern, zum Beispiel daran, ob er sich als LKA-Mitarbeiter ausgegeben habe.

Das Urteil

Die Erkrankung wurde durch ein Gutachten bestätigt, das jedoch nichts zur Schuldfähigkeit des Mannes sagte. Ein solches in Auftrag zu geben, sah der Richter angesichts der „nicht so erheblichen Straftat“ jedoch nicht unverhältnismäßig an. Und so wurde das Verfahren eingestellt.

