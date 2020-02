Beleidigung und Bedrohung trotz Kontaktverbots: Geldstrafe für Gifhorner

Gifhorn

Ein 36-Jähriger Gifhorner hat eine Frau beschimpft, bedroht und für den Verlust seines Arbeitsplatzes verantwortlich gemacht – und das, obwohl bereits ein Kontaktverbot bestand. Vor dem Amtsgericht Gifhorn wurde er deshalb zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt.

Der Tatvorwurf

Es geschah an zwei Tagen im Jahr 2019: Der 36-Jährige schrieb der Frau, obwohl er wusste, dass er nicht mit ihr in Kontakt treten durfte. „Du hast mich zu unrecht angezeigt. Ich werde niemals brechen“, zitierte die Staatsanwältin aus einer Nachricht. „Pass auf dich auf. Ich scheiße auf den Beschluss des Richters“, stand in einer anderen. Hinzu kamen weitere Bedrohungen und Beschimpfungen, auch unterhalb der Gürtellinie.

Weitere Beleidigung vor dem Gerichtssaal

„Mein Mandant hat die Frau für den Verlust seines Arbeitsplatzes verantwortlich gemacht“, versuchte der Anwalt des 36-Jährigen zu erklären. Er befinde sich in einer „Aggressionsspirale“, die er mit Alkohol bekämpfen wollte. Auch vor dem Gerichtssaal war es zu Beleidigungen gekommen. „Ich bin wieder ausgetickt“, gestand der Angeklagte. Hinzu kommen zwei Fälle aus dem Dezember und Januar, die die Staatsanwaltschaft mit Blick auf den aktuellen Prozess noch nicht zur Verhandlung gebracht hat.

Das sagt der Angeklagte

Der Angeklagte versuchte, sein Verhalten zu erklären. Er habe zwei Ausbildungen abgebrochen, sei lange arbeitslos gewesen und befürchte nun, so schnell keine Arbeit mehr zu bekommen. Außerdem habe er bereits seit seiner Kindheit Aggressionen. Doch das ließ der Richter nicht als Entschuldigung gelten. „Selbst wenn die Geschädigte für Ihre Arbeitslosigkeit verantwortlich wäre, gibt Ihnen das nicht das Recht zur Beleidigung“, sagte er. Und fügte hinzu: „Wenn Sie so weiter machen, sind Sie auf dem besten Weg ins Gefängnis.“

Das Urteil

So weit war es jetzt aber noch nicht. Der Richter verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 20 Euro, also insgesamt 2400 Euro. Das Urteil entsprach damit den Anträgen von Staatsanwältin und Verteidiger. „Entweder Sie arbeiten an sich, oder wir werden uns ins Kürze wiedersehen“, so der Richter abschließend.

Von Christian Albroscheit