Amtsantritt: So startet Gifhorns neuer Landrat Tobias Heilmann

Gifhorn

Gifhorns neuer Landrat steht in den Startlöchern: Am Montag, 1. November, tritt Tobias Heilmann sein Amt an. Fünf Wochen sind seit der Stichwahl am 26. September vergangen. „Für Erholung war keine Zeit“, sagt der 46-Jährige. Und auch als neuer Landrat will Heilmann „gleich in die Vollen gehen“.

Heilmanns erster Tag als Chef der Gifhorner Kreisverwaltung beginnt mit einer Vorstandssitzung. Neben Heilmann selbst gehören Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter, Kreisrat Rolf Amelsberg und Kreisrätin Ute Spieler zu dieser Runde. Anschließend will Heilmann damit beginnen, die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung kennenzulernen. Und abends steht im Rittersaal die Amtseinführung an.

Amtsantritt mit Freude, Respekt und Demut

SPD-Kandidat Heilmann hatte die Stichwahl um das Amt des Landrats am 26. September mit 64,06 Prozent der Wählerstimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU) gewonnen. Der Anfangseuphorie folgte eine kurze Phase des Hinterfragens, berichtet Heilmann: Worauf hast du dich da eingelassen? Was steht dir bevor? „Jetzt überwiegen Freude, Euphorie und Spannung, aber auch Respekt und Demut“, sagt Heilmann wenige Tage vor Amtsantritt.

Das ist Tobias Heilmann Alter: 46 (geboren am 20. Oktober 1975 in Celle) Wohnort: Ummern Familienstand: Verheiratet, drei Kinder Berufliches: Ausbildung zum Industriekaufmann, danach Wehrdienst, 1997 bis 2017 Beschäftigter bei Volkswagen Politische Aktivitäten: Seit 1991 Mitglied der SPD, erstes Kommunalmandat im Jahr 2006, Mitglied im Gifhorner Kreistag, im Samtgemeinderat Wesendorf und im Gemeinderat Ummern, Landtagsabgeordneter seit 2017

In den Wochen seit der Stichwahl war er auch noch als Landtagsabgeordneter gefordert. Im Ausschuss für Haushalt und Finanzen ging es um die Etatberatungen für 2022 und 2023 und im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz um die Novelle des Jagdgesetzes. Noch im November wird der Landtag dann sein Ausscheiden als Parlamentarier feststellen. Die Nachrückerin oder der Nachrücker wird nicht aus dem Landkreis Gifhorn kommen.

Parallel zur Landtagsarbeit habe er schon erste Gespräche in der Kreisverwaltung geführt, so Heilmann. In diesen Gesprächen habe er durchweg positives Feedback bekommen. „Ich bin deshalb optimistisch, dass wir gut zusammenarbeiten werden“, sagt der neue Landrat.

Heilmann will Wirtschaftsförderungsgesellschaft gründen

Schnell voranbringen will Heilmann die Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Gifhorn. Diese soll Ansprechpartnerin für Bürger, Vereine, Gemeinden und Unternehmen sein. Etwa dann, wenn es darum geht, Fördergelder zu generieren. Zweites großes Thema wird der Haushalt für 2022 sein. Dieser wird bereits in der konstituierenden Sitzung des Kreistags am 3. November eingebracht und soll am 15. Dezember von der Politik beschlossen werden. Mittel- bis langfristig will sich Heilmann den Themen Schülerbeförderung und ÖPNV widmen.

In der konstituierenden Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 3. November, ab 15.30 Uhr in der IGS Sassenburg wird Heilmann seinen Amtseid ablegen. Zehn Jahre lang war er für die SPD Mitglied im Gremium, jetzt gehört er diesem als Landrat an. „Wir werden schnell den Gesprächsfaden aufnehmen. Ich sehe der Zusammenarbeit positiv entgegen“, sagt der 46-Jährige.

Von Christian Albroscheit