Ampelausfall an einer der am stärksten befahrenen Kreuzungen in Gifhorn: Am Montagmorgen mussten sich die Autofahrer auf der Christinenstift-Kreuzung allein an den Schildern orientieren, weil die Lichtsignale dunkel blieben. Fast wäre es reibungslos gelaufen – aber eben nur fast.

Radfahrer schieben ihre Räder zwischen den wartenden Wagen hindurch. Behutsam tasten sich zuweilen Autofahrerinnen und Autofahrer an die Haltelinie heran und darüber hinaus in die Kreuzung. Obacht ist geboten, denn der vorfahrtberechtigte Verkehr kommt gleich auf zwei Fahrspuren pro Richtung daher – nicht immer nur mit Tempo 50, wie die Polizei in den vergangenen Monaten immer wieder gemessen hat. Und die Sicht nach rechts und links ist durchaus eingeschränkt, weil gleich auf drei Spuren aus Lüneburger Straße und Hamburger Straße Autos die B 188 queren oder auf sie einmünden wollen. Alle schieben sich ganz dicht an die B 188 heran. Gegen 7.50 Uhr kracht es bei aller Vorsicht der Verkehrsteilnehmer dann doch.

Vorfahrtmissachtung : Es bleibt beim Blechschaden

Eine 35-Jährige aus Gifhorn will von der Lüneburger Straße kommend die B 188 nach Gamsen queren. Sie missachtet laut Polizeisprecher Thomas Reuter die Vorfahrt eines Westerbeckers, der auf der B 188 in Richtung Westen unterwegs war. Ihr Golf rammte seinen Golf an der hinteren Fahrerseite. Die Frau blieb unverletzt, auch der Mann musste nicht ins Krankenhaus, gibt aber laut Reuter leichtere Schmerzen durch den Gurtdruck und ein Klingeln im Ohr an. Ansonsten bleibt es bei Blechschaden, den die Polizei auf zusammen rund 10 000 Euro schätzt. Es soll der einzige Unfall bleiben.

Ohne Ampel-Regelung ist die Kreuzung gefährlich

Eine gute Stunde vorher hatte die Polizei die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Ampel ausgefallen ist. „Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist“, sagt Reuter. Denn die Kreuzung sei ohne Ampelregelung gefährlich. Nach dem Unfall behalten die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes laut Reuter den Verkehr an der Stelle noch im Auge – stellen aber fest: „Es wird langsam und vorsichtig gefahren.“ Deshalb verzichtet die Polizei auf eine Regelung des Verkehrs. Die Beschilderung sei ja eindeutig.

Defekt: Am Montagmorgen mussten die Autofahrer in Gifhorn an der Christinenstift-Kreuzung besonders aufpassen. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Behinderungen halten sich offenbar in Grenzen. Während der Unfallaufnahme habe man zum Beispiel auf der Linie 170 zeitliche Probleme bekommen, sagt Henrik Bude von der VLG. Er spricht von zehn Minuten Verspätung in diesem Zeitraum. Ansonsten seien die Busse pünktlich gewesen.

Am Mittag ist die Ampelanlage wieder an. Mit Bordmitteln ging das nicht, sagt Michael Peuke von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Der Streckenwart sei nach der Nachricht der Polizei rausgefahren, sein Neustartversuch sei allerdings fehlgeschlagen. Daraufhin sei die Herstellerfirma alarmiert worden. Was zu dem Ausfall geführt hatte, konnte Peuke am Montag noch nicht sagen. Der Wartungsbericht lag noch nicht vor.

