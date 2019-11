Calberlaher Damm: Neue Ampel stellt Techniker weiter vor Rätsel

Gifhorn

Mehrere Störungen seit Inbetriebnahme Ende Oktober: Die neue Schranken- und Signalanlage an der Kreuzung mit Bahnübergang am Calberlaher Damm in Gifhorn bleibt ein Ärgernis. Offenbar haben die Techniker die Ursache für den jüngsten Ausfall vom vorigen Freitag noch nicht gefunden.

Lutz Dietrich von der Gifhorner Kreisverkehrswacht hat die Hoffnung schon aufgegeben, dass neue Signaltechnik an Kreuzungen mit Bahnübergang in Gifhorn reibungslos funktioniert. Im vorigen Jahr die zu kurze Schranke an der Dragenkreuzung, jetzt mehrere Ampelausfälle am Calberlaher Damm. Eigentlich sollte man erwarten, dass die Technik funktioniere. „Sie hat genug Geld gekostet – und auch genug Geduld.“ Für Dietrich ist nicht ein Nagel, sondern einfach nur der Wurm drin.

Stadt: Bahn ist zuständig

Auf Nachfrage der AZ zu dem in der vorigen Woche angekündigten Krisentreffen teilte die Stadtverwaltung lapidar mit, dass die Probleme in der Koordination zwischen Lichtsignalanlage und Schrankenanlage „Siemens und den technischen Ausstatter der Bahn“ beträfen und somit „Sache der Bahn“ seien. „Für Auskünfte ist die Bahn zuständig.“

Bahn: Stadt ist zuständig

Und was sagt die Bahn? „Die Störung geht von der Straßenverkehrssicherungsanlage aus“, so Sprecherin Sabine Brunkhorst. „Somit obliegt der Stadt beziehungsweise Siemens die Beseitigung der Störung.“ Eines weiß die Bahn aber wenigstens: Siemens arbeite daran, seit das Problem bekannt ist – habe die Ursache aber noch nicht gefunden.

„Man kennt das ja, dass der Schwarze Peter hin und her geschoben wird“, winkt Dietrich ab. Er befürchtet, dass das auch noch Monate lang so weiter gehen wird.

Autofahrer kennen neue Vorfahrtregelung nicht

Misslich findet es Dietrich, dass viele Autofahrer die neue Verkehrsführung an der Kreuzung noch nicht verinnerlicht hätten. Damit sich künftig keine Linksabbieger mehr bei Ampelausfällen blockieren, hat die Stadt – wie man jetzt feststellen kann in weiser Voraussicht – die Vorfahrtregelung geändert. Weil nun Calberlaher Damm und Fallerslebener Straße eine Vorfahrtstraße bilden, fließen die Linksabbieger in dieser Fahrtrichtung stets ab und blockieren nicht mehr die Zufahrt der Linksabbieger in den Dannenbütteler Weg. Aus Sicht Dietrichs das einzige Argument für diese Vorfahrtregelung. Er sieht immer noch Konrad-Adenauer-Straße/Calberlaher Damm als Hauptachse an diesem Knoten.

