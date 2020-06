Alle warten auf „die Zeit nach Corona“

Landkreis Gifhorn

Ganz allmählich kommt ein Leben nach Corona in Sicht, auch Amateur-Theatergruppen wünschen sich eine Rückkehr zur Normalität, denn auch bei ihnen liegt seit drei Monaten alles auf Eis. Manche erwischte der Lockdown sogar mitten in der Spielzeit.

„Das war ganz schlecht“, sagt Helga Motzek, Vorsitzende des Theatervereins Gifhorn: Nachdem das Stück „Pension Schöller“ schon gespielt worden war, mussten die Aufführungen in der Gifhorner Stadthalle und in Brome abgesagt werden. Auch finanziell ein „Einbruch. Zum Glück waren wir immer schön sparsam.“ Zurzeit laufe „gar nichts“. Man wolle „kein Risiko eingehen“, telefoniere nur, „um sich auf dem Laufenden zu halten“. Rund 40 Beteiligte auf und hinter der Bühne hat der Theaterverein. „Wir werden in der Adventszeit auch kein Weihnachtsmärchen spielen“, bedauert Motzek.

Mitten in der Spielzeit kam Corona: Der Theaterverein Gifhorn musste das Stück „Pension Schöller“ absetzen, ein Weihnachtsmärchen gibt’s auch nicht. Quelle: Mette Engel

130-jähriges Bestehen

Kommendes Jahr habe man 130-Jähriges feiern wollen: „Aber dazu müsste erstmal alles wieder so werden, wie es vor Corona mal war.“ Und daran zweifelt die Vorsitzende noch. Derzeit habe sie auch gar „keine Gedanken frei, um etwas anzugehen und andere zu motivieren“. Motzeks stille Hoffnung: „Eventuell wissen wir ja zu den Herbstferien, ob wir Ende Februar spielen können.“

„Proben? Wie denn, mit 1,50 Meter Abstand und Maske?“, sagt Heide Scholl, Chefin der Gifhorner Kieselbachbühne, die „zum ersten Mal nach über 50 Jahren“ kein neues Stück im November aufführen wird, traditionell im BSK-Saal, traditionell sechs Vorstellungen. „Wir hatten gerade die ersten Leseproben für das neue Stück, als der Lockdown kam. Alle waren sehr traurig, aber jeder dachte, dass dauert bloß ein paar Wochen.“ Um Kontakt zu halten, werde „viele telefoniert“. Rund 30 Akteure zählt die Kieselbachbühne, drei sind von Beginn an (1968) dabei, Scholl ist eine von ihnen: „Zwei Drittel meines Lebens habe ich hier zugebracht.“ Manchem Besucher der Stücke gehe es ähnlich. Heide Scholl hofft, dass „das nächste Jahr ganz normal wird und wir wieder spielen. Auf jeden Fall eine Komödie: Die Leute wollen lachen“.

Hofft auf die Spielzeit 2021: Die Kieselbachbühne möchte die Menschen wieder zum Lachen bringen. Quelle: Lea Rebuschat

„Es ging nicht anders“

Auch die Eusinger Speel Lüe wollten im März ihr plattdeutsches Stück „Brägenklöterig un mehr“ im Groß Oesinger Gasthof Zur Linde sowie in Wesendorf und Erpensen zur Aufführung bringen: „Alle hatten gelernt, die Kulisse war fertig, Plakate gedruckt“, sagt Regina Bochnik, zuständig für die Bühne und den Verkauf der Karten. „Dann mussten wir alles abblasen. Und ich konnte die Tapete wieder von den Wänden abziehen.“ Die Rückabwicklung des Verkaufs beschäftigt sie immer noch. Ein „bissl traurig“ seien alle etwa 20 Beteiligten schon gewesen. „Aber was sollte man machen, es ging nicht anders.“

Mittlerweile sei die Stimmung in der Whatsapp-Gruppe der Eusinger Speel Lüe „nicht schlecht. Jeder hat sein Manuskript fürs nächste Jahr schon“. Bochnik hofft, dass „es im November wieder los geht mit den Textproben“ und im Januar oder Februar für die Akteure die Proben auf der Bühne beginnen – die dann natürlich wieder neu tapeziert werden müsste.

Von Jörg Rohlfs