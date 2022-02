Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche startet im Landkreis Gifhorn. Die AZ hat zusammengestellt, was für Sie relevant wird, welche Veranstaltungen anstehen und worüber diskutiert wird.

Rund um Corona

Auch an diesem Montagabend ist in der Gifhorner Innenstadt wieder einiges los. Der Straßenverkehr wird sich ab 18 Uhr erneut auf Behinderungen durch einen sogenannten „Montagsspaziergang“ einstellen müssen.

Es gibt diese Woche auch einige Sonderimpftermine des Landkreises. Neu ist, dass bei den meisten Angeboten nicht zwingend eine vorherige Terminabsprache erfolgen muss.

Gemeinsam mit der Lebenshilfe Gifhorn stellt das Gesundheitsamt am Valentinstag, 14. Februar, eine besondere Impfaktion auf die Beine. Denn der Impftermin im Impfstützpunkt Im Heidland 19 in Gifhorn steht ganz im Zeichen der Liebe. Zusätzlich zur Corona-Impfung erhalten die Impfwilligen auch Rosen und Schokolade in Herzform. Der als „Wohnzimmer“ eingerichtete Wartebereich im Impfstützpunkt wird zudem durch die Lebenshilfe liebevoll mit Luftballons und anderen Accessoires geschmückt. Geimpft wird von 8.30 bis 18 Uhr. Termintickets für das Valentinstags-Impfen können über das Impfportal www.impfportal-niedersachsen.de oder die Hotline (08 00) 99 88 665 gebucht werden. Es ist aber auch möglich, spontan und ohne Ticket im Impfstützpunkt vorbeizuschauen.

Die weiteren Sonderimpftermine im Landkreis Gifhorn:

Montag, 14. Februar: Lebenshilfe Gifhorn (Turnhalle; Impfstützpunkt) - After-Work-Impfen bis 18 Uhr

Dienstag, 15. Februar: Lebenshilfe Gifhorn (Turnhalle; Impfstützpunkt)

15. Februar: Groß Schwülper, Okerhalle

Mittwoch, 16. Februar: Meinersen, Kulturzentrum

16. Februar: DGH Weyhausen

Donnerstag, 17. Februar: Hankensbüttel Wiethornschule – After-Work-Impfen bis 17.15 Uhr

Freitag, 18. Februar: Lebenshilfe Gifhorn (Turnhalle; Impfstützpunkt)

Termintickets gibt es unter www.impfportal-niedersachsen.de/ oder Tel. (0 800) 9 98 86 65.

Kommunalpolitik und Co.

Eine öffentliche Sitzung des Gifhorner Kreistages findet am Mittwoch, 16. Februar, ab 16 Uhr im Roth Feierwerk in Isenbüttel statt. Themen sind unter anderem die Einrichtung einer Förderschule Geistige Entwicklung und der Ersatzbau zweier Behelfsbrücken im Zuge der B 188 bei Brenneckenbrück. Es gilt die 3G-Regel.

Achtung: Umleitungen und Straßensperrungen

Für den Abriss der alten Ratsapotheke in der Gifhorner Innenstadt sind weiterhin die Hindenburgstraße sowie die Michael-Clare-Straße gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können jedoch weiterhin die Baustelle passieren. Die Baustelle selber belegt auch die halbe Breite des Steinwegs in Höhe der Hausnummer 41. Die Arbeiten sollen laut Stadtverwaltung am 25. Februar beendet sein. Der Verkehr wird über die Allerstraße, Fallerslebener Straße und Konrad-Adenauer-Straße umgeleitet. Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und die Einsatzfahrzeuge (Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr) können die Hindenburgstraße weiterhin passieren.

Die Ortsdurchfahrt von Osloß im Zuge der Bundesstraße 188 wird ab Montag, 14. Februar, für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Grund ist der Beginn der Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Hauptstraße, nachdem seit vergangenem November Bushaltestellen unter halbseitiger Sperrung umgebaut wurden. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt reicht vom östlichen Orteingang bis zur Einmündung Alte Bergstraße, die Arbeiten hier dauern voraussichtlich bis Mitte Mai. Der Einmündungsbereich bleibt während der Arbeiten im ersten Abschnitt befahrbar. Die Umleitungsstrecke aus Richtung Gifhorn kommend verläuft ab der Dragenkreuzung (B 188 / K 114 / K 31) über die K 114 bis zur Anschlussstelle Sandkamp und dort auf die A 39 Richtung Weyhausen zurück auf die B 188. Aus Richtung Wolfsburg kommend verläuft die Umleitungsstrecke ab Weyhausen über die K 28 nach Grußendorf, auf die L 289 und über Westerbeck zurück auf die B 188. Im Anschluss beginnt der zweite Bauabschnitt von der Einmündung Alte Bergstraße bis zum westlichen Ortsausgang ebenfalls unter Vollsperrung. Neben der Fahrbahnerneuerung wird am westlichen Ortsausgang eine neue Querungshilfe hergestellt. Die Gesamtfertigstellung ist für September geplant.

Blutspenden in Schwülper, Hankensbüttel und Hillerse

Auch während der Corona-Pandemie werden Blutspenden benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bietet in dieser Woche drei Termine im Landkreis Gifhorn an. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gilt die 3G-Regel auf allen Terminen. Das DRK bittet darum, dass nur Blutspenderinnen und Blutspender mit dem Status geimpft, genesen oder getestet den Termin zu besuchen. Leider sind keine Corona-Schnelltests vor Ort möglich.

In Groß Schwülper kann am Montag, 14. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Okerhalle Blut gespendet werden.

Ebenfalls am Montag, 14. Februar, gibt es eine Blutspende in Hankensbüttel im Gymnasium in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.

Der DRK-Ortsverein Hillerse lädt zur Blutspende am Dienstag, 15. Februar, von 16 bis 19.30 Uhr in das Haus der Vereine ein. Eine Online-Terminreservierung ist möglich. Im Anschluss an die Spende erhält jeder Spender eine Snacktüte zum Mitnehmen. Bitte FFP2-Maske, Blutspende- und Personalausweis mitbringen.

Von der AZ-Redaktion