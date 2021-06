Am Donnerstag startet das Gifhorner Schützenfest – digital und analog

Gifhorn

Am Donnerstag startet Gifhorns Doppelschützenfest. Und zwar pünktlich um 10 Uhr – digital und analog. Die Eröffnungsansprache von Bürgermeister Matthias Nerlich wird auf der vom Kurt-Media-Team eigens eingerichteten Schützenfest-Internetseite zu sehen und zu hören sein. Gifhorn trotzt dem Corona-Virus und feiert einfach anders. Das Motto lautet „Teamgeist“. Die Innenstadt hat sich mit Birkenlaub und Gifhorn-Fahnen schon festlich herausgeputzt.

Mehr als 300 Teilnehmer hat Gifhorns digitales Schützenfest schon, berichtet Bastian Till Nowak, Chefredakteur und Herausgeber des Stadtmagazins Kurt und Veranstalter des zweiten digitalen Schützenfestes. Als Mitglied im Uniformierten Schützenkorps und im Bürgerschützenkorps war das für ihn quasi Ehrensache, Gifhorn nicht ganz ohne Schützenfest durchs zweite Corona-Jahr gehen zu lassen.

Birkenlaub und Gifhorn-Fahne: Auch das AZ-Gebäude ist fürs Schützenfest geschmückt. Quelle: Christina Rudert

Viel witziger als Zusehen ist das Mitmachen bei den Challenges

Gemeinsam mit der Stadt Gifhorn und den beiden Korps hat das Kurt-Team also die Internet-Plattform auf die Beine gestellt. Klar kann man da einfach zusehen, aber viel witziger ist das Mitmachen. „Wir haben ganz viele kleine Challenges, bei denen man Punkte sammeln kann“, erklärt Nowak und lässt sich sogar ein Beispiel entlocken: „So was wie das Niedersachsen-Lied singen und sich selber dabei streamen.“ Das geht von Zuhause aus, es gibt aber auch Aufgaben, für die man das Sofa verlassen muss.

Fotos und Videos werden dann unter gifhorner-schuetzenfest.de hochgeladen, damit auch andere ihre Freude daran haben. Und um Punkte zu sammeln. Wie das genau funktioniert, erklärt Nowak auch: „Jeder meldet sich als Einzelperson an, kann sich aber einem der Teams anschließen oder ein neues Team gründen. Unsere Plattform ist viel mehr ein Netzwerk als voriges Jahr, in dem die Teilnehmer interagieren.“ Die Challenges erfüllt dann jedes Teammitglied für sich, und Gewinner der wertvollen Preise, die Nowak ankündigt, ist das Team mit den meisten Punkten. In die Bewertung fließen auch die Schießergebnisse vom Nerf-Glücksschießen von USK und BSK in Höhe der Sandmühle ein – geschossen werden kann Donnerstag und Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 16 Uhr.

Teilnehmer können einiges gewinnen – bis hin zu Gifhorn-Gutscheinen

Zu gewinnen gibt es noch mehr: „Die zwölf Gifhorner Ratsfrauen haben jede einen Gifhorn-Gutschein im Wert von 25 Euro gestiftet, sodass wir jeden Tag telefonisch drei Gifhorn-Gutscheine verlosen können“, kündigt Nowak an. Und an der digitalen Losbude gibt’s reichlich Bierkisten zu gewinnen. Ein Gewinner steht schon fest: Der Gifhorner Kinderfonds „Kleine Kinder – immer satt“. „Unser Spendenmarathon läuft wieder“, so Nowak.

Zusätzlich gibt’s die Aktionen von City-Gemeinschaft, Wista und Wirtschaftsvereinigung. Am Schillerplatz steht das Schützenfestzelt von Sven Wiese mit Mandeln, Getränken, Imbiss, Zuckerwatte und einem Karussell. Im Schuhhaus Galipp gibt’s am Samstag Punkte für alle Schützenfest-Feiernden, die die Rutsche einmal runtersausen. Bei Leifert gibt es Eierkränze und am Samstag eine Sportstation für Kinder und Jugendliche, vor der Volksbank dreht sich ein Karussell, und die Grille lädt in Höhe von Ernstings Family zu Aktionen an. Vor Gmyrek werden Crepes verkauft, bei Schütte Schmalzgebäck und am Ende der „Festmeile“ Modes Heideschinken.

Von Christina Rudert