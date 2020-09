Am Bahnhof Gifhorn gibt's jetzt Zugverbindungen in Echtzeit

Gifhorn

Vier neue Info-Monitore wurden am Montag auf dem Bahnhofsgelände Gifhorn-Süd montiert und in Betrieb genommen. Passagiere können die kommenden Verbindungen und Verspätungen nun in Echtzeit einsehen.

Mit großer Freude präsentierte der Verbandsvorsitzende des Regionalverbandes Großraum Braunschweig Detlef Tanke das neue Zug-Informations-System. „Mit dieser Errungenschaft können wir unseren Fahrgästen noch besser über Ankünfte, Abfahrten, Verspätungen oder Fahrplanänderungen Auskunft geben“, kommentierte er mit Blick auf den 46 Zoll großen Bildschirm – einer hängt unmittelbar an der Treppe zum Tunnel, die weiteren hängen an den Bahnsteigen. Auf diesem flimmern ab jetzt alle Daten – von Abfahrt über Gleis bis Wagenreigung oder sonstigen Änderungen – in Echtzeit. Die erfuhren Passagiere zuvor erst vor Ort am jeweiligen Bahn- oder Bussteig. Weiterhin soll die Anschlussmobilität, die Tanke zufolge besonders im ländlichen Raum wichtig sei, durch das Anzeigen der Folgeverbindungen erweitert werden.

Anzeige

Ein weiterer Schritt, um den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen

Neue Infotafeln: Auch Busverbindungen sollen dort demnächst angezeigt werden. Quelle: Sebastian Preuß

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bürgermeister Matthias Nerlich hingegen wandte seinen Blick auf die großen Arbeitgeber in Bahnhofsnähe. Dorthin können dank attraktiver werdender Verbindungen immer mehr Mitarbeiter per Zug fahren. Ihn macht die stete Aufwertung des Bahnhofs stolz, er findet reichlich Lob für die Zusammenarbeit zwischen dem Regionalverband und der Stadt. Gifhorn profitiere von der gegenseitigen Ergänzung, alleine seien solche Vorhaben schwieriger zu stemmen. Darüber hinaus sprach Nerlich von einem „weiteren Schritt, den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen“. Dadurch kann bald auf eine nötige Entlastung des Individualverkehrs gehofft werden. Andernfalls werde die Stau-Wahrscheinlichkeit noch weiter steigen.

Künftig sollen auch die Busanschlüsse ins System eingespeist werden

Die Leiterin des Regionalbereichs Nord DB Station&Service AG Bärbel Aissel erklärte, dass „die Deutsche Bahn die Anlagen installiert hat und auch deren Wartung übernimmt“. Der Großteil der Daten, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, speist sich aus dem zentralisierten System der Deutschen Bahn. Allerdings sollen auch die Betreiber der Busbetriebe Zugang erhalten, um ihre Abfahrtszeiten einzutragen. So wie die Monitore in Echtzeit informieren, so entwickeln sie sich auch in Echtzeit: Wird die Software aktualisiert und erweitert, werden die Neuerungen direkt auf die Monitore übertragen.

Außer Gifhorn erhielten noch sechs weitere Städte in Niedersachsen Info-Monitore. Dafür investierte der Regionalverband knapp zwei Millionen Euro. Seit dem Startschuss meldeten bereits die nächsten drei Städte Interesse an. Weitere Zug-Informations-Systeme im Landkreis Gifhorn sind vorerst nicht angedacht. Jedoch verkehren die Züge der RB47 von Braunschweig nach Uelzen und vice versa ab Dezember im Stundentakt.

Von Hinnerk Jordan