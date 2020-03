An der Bergstraße laufen die Abrissarbeiten

Gifhorn

Am alten Klinikum an der Bergstraße in Gifhorn läuft der Abriss. Die Arbeiten dazu haben laut Investor Ingo Damaschke planmäßig Anfang März begonnen. Ein erster Gebäudetrakt ist schon so gut wie abgetragen.

Die Reihen beginnen, sich zu lichten. Der Trakt des alten Klinikums rechts vor dem einstigen Haupteingang ist gerade die Spielwiese des Abrissbaggers. Dieses Gebäudeteil – unter anderem mit der Caféteria – steht nicht mehr, um die Reste kümmert sich gerade das Baufahrzeug. Über dem Eingang zur einstigen Kinderklinik klafft ein Loch, vor der Fassade stapeln sich zahlreiche volle Plastiksäcke, der Inhalt sieht nach zerschnittenem Dämmstoff aus.

Ein Bauarbeiter im Schutzanzug geht über das, was mal der Wendehammer für die Taxen gewesen war, greift sich einen Stoß Säcke von einem Stapel und geht zurück in Richtung ehemaliger Haupteingang. Mit Corona wird der blaue Spezialdress wohl kaum zu tun haben. Laut Damaschke müssen die Spezialisten auch Asbest entsorgen. Unter anderem deshalb kommt zurzeit kein grobmotorisches Abrisswerkzeug zum Einsatz, geht es eher unspektakulär und zuweilen per Handarbeit zu.

Das bewirkt das Coronavirus

Corona ist dennoch ein Thema für Damaschke, weniger auf der Baustelle selbst, sondern mehr bei der Administration drumherum. Die Sitzung, bei der die Jury eine Variante aus dem Architektenwettbewerb auswählen sollte, ist aus den aktuell bekannten Sicherheitsgründen flachgefallen. Damaschke setzt nun auch dabei auf eine Telefonkonferenz.

Alle Architekten-Vorschläge liegen vor

„Die Architekten haben alle ihre Vorschläge abgegeben.“ Zwei der Entwürfe der vier Planungsbüros sagen Damaschke persönlich auch schon zu. „Mal sehen, was die Jury sagt.“ Nun bereitet er die Unterlagen elektronisch vor, damit das Auswahlverfahren in einer Telefonkonferenz ablaufen kann.

Ende April in politischer Beratung?

Ansonsten bleibt Damaschke erst einmal bei seinem weiteren ursprünglichen Fahrplan: „Wir planen nach wie vor, Ende April den politischen Gremien die Pläne vorzustellen.“ Den Zeitplan für sein Projekt sieht er nicht in Gefahr. „Die Dinge, die wichtig sind, können wir voran treiben. Wir können arbeiten im Moment.“ Auch den jüngsten Vor-Ort-Termin hat er in eine Telefonkonferenz umgewandelt.

Abbruch läuft voraussichtlich bis Oktober

Der Abbruch soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Der Bremer Unternehmer hofft, im dritten Quartal des kommenden Jahres die Baugenehmigung in der Hand zu halten und ein Quartal später mit dem Bau beginnen zu können. Dann entstehen an der Stelle 350 bis 400 Wohneinheiten. 70 bis 80 davon unter der Maßgabe sozialer Wohnungsbau. Damit würde die Bremer Asset-Gruppe die städtische Vorgabe von mindestens 20 Prozent gefördertem Wohnungsbau erfüllen.

Von Dirk Reitmeister