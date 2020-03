Die Bagger stehen schon vor dem alten Klinikum

Gifhorn

Die Abrissfirma ist zumindest schon vor Ort: Am alten Klinikum an der Bergstraße in Gifhorn tut sich etwas. Und die eigentlichen Abrissarbeiten sollen in der kommenden Woche starten.

Die Bagger der Baufirma aus dem Norden, die auf dem Gelände der ehemaligen Zufahrt stehen, glänzen noch blitzblank in blau und orange. Doch hinter ihnen, zum alten Haupteingang hin, ist eine Wand aus gestapelten und geschichteten Baumstämmen und Ästen gefällter Kiefern zu erkennen. Dass schon in der vorigen Woche etwas los war auf dem Gelände, bestätigt Investor Ingo Damaschke von der Bremer Asset-Gruppe.

Einige Bäume gefällt

Die Bäume mussten ihm zufolge fallen, weil sie zu nah an den abbruchreifen Gebäuden und damit den Abbrucharbeiten im Weg standen – alles in Absprache mit den Behörden. „Man hätte diese Bäume sowieso nicht retten können.“ Das Fällen sei noch innerhalb der Frist bis Ende Februar erledigt worden.

In dieser Woche laufen laut Damaschke Aufräumarbeiten auf dem Gelände. „Ich gehe davon aus, dass es kommende Woche ans Eingemachte geht.“ Aber auch dann sei nicht mit spektakulären Abrissunterfangen zu rechnen. „Es geht los mit Demontage.“ Styropor, Metalle – so einiges müsse per Hand abgebaut und getrennt werden. Und dann ist da noch die Asbestfassade an einem Haus. Da müssten Spezialisten in Schutzanzug beigehen.

Abriss bis Ende Oktober

Bis Ende Oktober hat das Abbruchunternehmen laut Damaschke Zeit, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Der weitere Zeitplan steht auch schon: Der Bremer Unternehmer hofft, im dritten Quartal des kommenden Jahres die Baugenehmigung in der Hand zu halten, um ein Quartal später mit dem Bau beginnen zu können.

Das Projekt nimmt nicht nur auf der Baustelle selbst Fahrt auf. Damaschke ist schon gespannt, was die vier Planungsbüros beim neuen städtebaulichen Wettbewerb gerade an Gestaltungsideen austüfteln. „Die stellen zwischendurch auch noch einmal Fragen.“ Er ist optimistisch, dass zur Jurysitzung am 19. März vier Entwürfe vorliegen. „Jetzt werden die Weichen gestellt. Dann sollte feststehen, wo die Gebäude stehen und die Wege verlaufen werden.“

Bis zu 400 Wohneinheiten geplant

Von den 350 bis 400 Wohneinheiten, die an der Bergstraße entstehen, sollen 70 bis 80 unter der Maßgabe sozialer Wohnungsbau fallen. Damit würde Asset die städtische Vorgabe von mindestens 20 Prozent gefördertem Wohnungsbau erfüllen.

