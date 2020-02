Altes Gifhorner Klinikgelände: Jetzt soll’s schnell vorwärts gehen

Gifhorn

Ein Mann, ein Wort: Für Ende Februar hatte der neue Eigentümer des alten Klinikareals an der Gifhorner Bergstraße den Start der Abrissarbeiten des alten Krankenhaus-Gebäudes angekündigt. „Ab 1. März geht es ans Eingemachte“, kündigt Ingo Damaschke, Geschäftsführer der Asset-Firmengruppe, auf AZ-Anfrage an.

Asset will Taten sprechen lassen

Der neue Eigentümer macht ordentlich Dampf, weiß um das jahrelange Hickhack um das Areal an der Bergstraße, das mit dem Auszug des damaligen Rhön-Klinikums Anfang 2012 begann. Die Hoffnungen der Stadt in die jeweiligen Investoren war groß, dringend braucht Gifhorn das Areal für Wohnraum. Seit Ende 2019 gibt es nun den dritten Anlauf mit einem neuen Eigentümer. Geschäftsführer Damaschke will alles anders machen als seine Vorgänger. Dafür zitiert er auch biblische Worte: „An den Taten werden sie gemessen.“ Und das könne die Stadt Gifhorn auch, bekräftigt er.

Abbruchfirma steht parat

Erstes Signal: Der Abriss des alten Gebäudes kann bald starten. „Der Auftrag an die Abbruchfirma ist vergeben.“ Letzte Abstimmungen mit verschiedenen Ämtern würden laufen. In ungefähr zwei Wochen werde die künftige Baustelle eingezäunt. Ab 1. März könnten dann die Bagger loslegen.

Vier Büros machen Entwürfe

Währenddessen hat Asset auch schon einen städtebaulichen Wettbewerb ausgerufen, an dem sich vier Architekturbüros beteiligen. „Darunter ist auch das Siegerbüro aus dem Jahr 2012“, sagt Damaschke. In der dritten März-Woche tage dann eine Jury und entscheide, welcher Entwurf das Rennen macht. Wichtig: Auch Vertreter der Stadt und der Politik sollen mitentscheiden. Wünsche der Stadt – wie etwa der nach einer Kita – sollen berücksichtigt werden. Laufe alles nach Plan, steht Ende März fest, wie genau das Areal bebaut wird.

Bis zu 400 Wohneinheiten

Auch die städtische Vorgabe, dass 20 Prozent der Wohneinheiten gefördert sind, halte Asset ein, betont Damaschke. In Zahlen: Insgesamt rechnet er mit 350 bis 400 Wohnungen, die an der Bergstraße entstehen, zwischen 70 und 80 davon fallen dann unter sozialen Wohnungsbau.

Altes Klinikum: Das geschah seit 2012 Altes Klinikum: eine Chronologie Die Zukunft des alten Klinikgeländes an der Bergstraße hat Gifhorn schon in der Vergangenheit in Atem gehalten. Hier eine kleine Rückschau: Anfang 2012 zieht das damalige Rhön-Klinikum von der Bergstraße zum Campus um. Wenige Wochen später gibt es bei der Stadt eine Informationsveranstaltung zur Gestaltung des alten Klinikgeländes. Im April 2015 wird bekannt, dass das Helios-Klinikum das Gelände an den Investor Offizin verkauft hat. Allerdings stellt sich bald heraus, dass Offizin noch nicht alle Raten bezahlt hat – Auftakt zu einem Rechtsstreit. Im Dezember 2016 nehmen Spekulationen um Offizin weiter Fahrt auf, es stellt sich die Frage, ob die Verantwortlichen abgetaucht sind. Die Rückübertragung des alten Klinikgeländes von Offizin zu Helios wird 2017 ein Fall für Landgericht Hildesheim und Oberlandesgericht Celle. Im Januar 2018 erklärt der inzwischen beauftragte Insolvenzverwalter für Offizin die Rückabwicklung des Kaufs. Im August 2018 wird die Rückabwicklung als beendet erklärt. Im Oktober 2018 präsentiert der neue Eigentümer Werner Ströer von der Wertinvest GmbH Sarstedt Planungen, er muss aber auf den Bebauungsplan warten. Im Mai 2019 kündigt Werner Ströer einen Baustart für 2020 an.

In Gedanken steht auch schon der weitere Zeitplan: Im zweiten Quartal 2021 könnten nach all den Vorplanungen der baurechtliche Part anstehen, im dritten Quartal 2021 hofft Damaschke auf die erste Baugenehmigung. Im vierten Quartal 2021 könnte dann das neue Vorzeigequartier Gifhorns langsam aus dem Boden wachsen.

Altlasten vermutlich kein Problem

Könnten Altlasten des alten Krankenhauses das Bauvorhaben gleich zu Beginn bremsen? Auch da hat Asset schon vorgesorgt und geht von einem reibungslosen Verlauf aus. „Im Boden gibt es keine Altlasten, das inzwischen einige Jahre alte Gebäudeschadtstoffgutachten wird gerade überarbeitet.“

