Gifhorn

Ziemlich schnell Fahrt aufgenommen hat ein Projekt der Stadt Gifhorn, den alten Friedhof am Weinberg wieder mehr ins Rampenlicht zu rücken. Wie die Geschichte des Areals gerade aufgearbeitet wird, was erste Ergebnisse einer geophysikalischen Untersuchung sind und welches die nächsten Schritten sind, stellten viele Beteiligte am Dienstag in einer Zoom-Konferenz vor, moderiert von Fachbereichsleiter Dr. Klaus Meister.

Vieles wurde über historische Bände der Aller-Zeitung erforscht

Was für eine bewegte Geschichte das 1382 angelegte und 15 000 Quadratmeter große Areal hat, machte unter anderem der Gifhorner Archäologie-Experte Heinz Gabriel deutlich. Er durchforstete historische Ausgaben der Aller-Zeitung. Auszüge schilderte er in Schlagzeilen. Randale und Blumenklau sind keine Erscheinungen der Neuzeit, schon 1872 berichtete die AZ über drohende Haftstrafen. 1942 gab es einen Bericht über ein Sommerfest mit Karussell. Die AZ-Bände halfen auch bei der Erforschung der Schicksale, die sich hinter den Namen auf den Grabsteinen verbergen. Heimatforscher Günter Dröge konnte etwa von 120 Namen mittels Meldungen wichtige Infos ermitteln.

Diese können nun für ein weiteres Teilprojekt sinnvoll genutzt werden. Denn alle Infos über den alten Friedhof, der im Besitz der St. Nicolai-Gemeinde ist, werden auf einer eigens eingerichteten Wiki-Seite gesammelt.

Metallische Funde geben noch Rätsel auf

Dort könnten sich dann auch bald die weiteren Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung wiederfinden, die unter Regie von Prof. Andreas Hördt, Leiter des Instituts für Geophysik der TU Braunschweig, stattfand. Er berichtete am Dienstag, dass Messungen ergeben haben, dass im Erdreich metallische Funde lagern. Inwieweit die aber archäologischen Wert haben, sei nicht genau zu bestimmen. „Es gibt ein größeres Objekt in zwei Meter Tiefe, aber das kann auch ein Gullydeckel sein.“ Acht Studierende hätten sich an dem Projekt „Alter Friedhof“ beteiligt. Die Arbeit gehe weiter.

Ob, wann und wo genau Grabungen gemacht werden, konnte Kreisarchäologe Dr. Ingo Eichfeld noch nicht definieren. „Vermutlich wäre ein Punkt in Nähe der Kapelle sinnvoll.“ Dort hätte es wahrscheinlich auch die ersten Bestattungen gegeben. Grabungen müssten zuvor von behördlicher Seite genehmigt werden.

Arbeitseinsatz ist als nächstes an der Reihe

Nächster Schritt ist ein Arbeitseinsatz, an dem sich auch der Brückenclub beteiligen möchte. Einen genauen Termin dafür gibt es wegen Corona noch nicht. Annette Redecker und Barbara Bergau, museumspädagogische Mitarbeiter der Stadt, haben auch noch kein festes Konzept, wie sie künftig Führungen auf dem alten Friedhof anbieten. Sicher ist, dass es so viel Erzählenswertes gibt, dass ihnen „bei der Fülle des Materials“ nicht bange ist. Auch erste Ideen für Infotafeln sowie eine Buchveröffentlichung von Uwe Gierz gehören zum Gesamtkonzept.

Von Andrea Posselt