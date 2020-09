Gifhorn

Der alte Friedhof am Weinberg ist laut Bürgermeister Matthias Nerlich ein „grünes Kleinod mit faszinierender Lage in Innenstadtnähe.“ Dieses Kleinod soll in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Mit einem Plan, den das Katasteramt am Freitag der Stadtverwaltung übergab, ist das Projekt einen Schritt weiter.

Die Katasteramts-Auszubildenden Nils Schrötke und Max Ehrlich – beide im dritten Lehrjahr – haben im Rahmen eines Ausbildungsprojektes mit drei Azubis den Plan erstellt. Vier Tage lang haben sie den Ist-Zustand des 1382 angelegten und 15 657 Quadratmeter großen Friedhofs aufgemessen. Bäume, Grabplatten, Blumenkübel, Wege – alles wurde erfasst. Der fertige Plan ist Grundlage für weitere Schritte.

Fachbereich Stadtplanung hätte Interesse an weiteren Kooperationen

„Für die Azubis war das eine Herausforderung, alles selbst zu übernehmen, von den Vorgesprächen bis zur Vermessung. Aber so konnten sie praktische Erfahrung sammeln“, freuten sich Bettina Drangmeister, Leiterin des Gifhorner Katasteramtes, sowie Ausbilderin Anja Wegmeyer. Es ist übrigens nicht das erste Projekt, bei dem Stadt und Katasteramt in dieser Form an einem Strang ziehen. Auch für den Jüdischen Friedhof hatte es ein solches Projekt schon gegeben. Zu ihm ist auch eine Dokumentation erschienen, ähnlich soll es beim alten Friedhof laufen.

Und könnten weitere folgen? „Ich gebe das mal in die Fachbereiche“, so Nerlich. Maike Klesen, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung, meldete gleich Interesse an. Beispielsweise für das Gelände am Schlosssee. „Wir wären sehr daran interessiert.“ Denn diese Zusammenarbeit hat den nützlichen Nebeneffekt, dass die Stadtplanung mit den aktuellen Verzeichnissen ihre eigenen Unterlagen ergänzen und auf den neusten Stand bringen kann.

Alle Bestattungen seit 1627 sind lückenlos im Kirchenarchiv dokumentiert

Zurück zum alten Friedhof am Weinberg. Was genau dort passieren soll, ist laut Dr. Klaus Meister, Leiter Fachbereich Kultur, noch nicht festgezurrt. „Wir tragen derzeit sämtliche Punkte und Ideen zusammen. Der Plan bietet eine Grundlage dazu. Dann sehen wir, was 2021 und 2022 umsetzbar ist.“ Dafür hätten sich eine ganze Reihe Organisationen, Firmen und Privatleute zur Mitwirkung am Projekt bereit erklärt. Nerlich brachte Stichworte ins Spiel für mögliche Schwerpunkte: Aufenthaltsqualität, Historisches, Bildung.

Einige Ideen gibt es aber bereits. So könnte es Touren mit den Kultur- und Landschaftsführern geben. Dr. Meister: „Im Kirchenarchiv sind alle Bestattungen seit 1627 lückenlos dokumentiert.“ Einige Gräber liegen aber auch unterhalb der Erdoberfläche. Bei anderen gibt es Grabplatten, deren Inschrift kaum oder gar nicht zu entziffern ist. „Unsere Aufgabe ist es, diese Grabplatten zu entziffern. Außerdem sind nicht alle Grabplatten auf dem Friedhof, eine liegt derzeit nach einer wahren Odyssee auf unserem Bauhof. Solche Platten sollen wieder an ihren angestammten Platz.“ Und die Leiterin der Stadtplanung würde gerne den Zugang vom Weinberg her attraktiver gestalten sowie „dem Dornröschenschlaf des Zugangs an der Lüneburger Straße ein Ende bereiten.“

Von Thorsten Behrens