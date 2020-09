Gifhorn

Der alte Friedhof am Weinberg soll mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Üblicherweise gedenkt Gifhorn auf dem 1382 angelegten Areal am Volkstrauertag den Gefallenen aus den Weltkriegen. Doch ansonsten ist der kleine Park eher in Vergessenheit geraten. Das will die Stadt Gifhorn ändern.

Forschungen sollen in einer Buchveröffentlichung münden

Zunächst soll die Geschichte des Friedhofs näher erforscht werden. Das 15 657 Quadratmeter große Grundstück gehört der Kirchengemeinde St.Nicolai, die Stadt pflegt es. Baurechtlich ist der Friedhof geschützt als Objekt der Bau-und Kunstdenkmalpflege. Forschungen im Stadtarchiv und Archiv von St. Nicolai sowie Befragungen alter Gifhorner und eine Aufwertung der historischen Denkmäler stehen unter anderem an.

Anzeige

Zur Galerie Ein wahrens Kleinod ist fast in Vergessenheit geraten: Der alte Friedhof in Gifhorn soll nun erforscht und attraktiver gestaltet werden.

Insgesamt soll die Parkanlage aufgewertet werden. Später dann soll es Führungen geben, an einigen Gräbern und Denkmälern sollen Schilder mit QR-Codes auf Geschichtliches hinweisen. Auch ein Buch soll erarbeitet werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Viele Partner wollen sich beteiligen

Viele Organisationen, Firmen und Privatleute haben sich zur Mitwirkung am Projekt bereit erklärt: Kirchengemeinde St. Nicolai, Stadt Gifhorn, Untere Denkmalschutzbehörde, Stadtarchäologe, Katasteramt Gifhorn, TU Braunschweig, Institut für Geophysik, Gifhorner Brückenclub, Foto AG Gifhorn, Kultur- und Landschaftsführer im Landkreis Gifhorn, Museums- und Heimatverein Gifhorn, Privatleute aus Gifhorn, deren Vorfahren dort bestattet sind. Besonders hebt die Stadt hervor das Engagement von Studenten und Mitarbeitern des Instituts für Geophysik der TU Braunschweig mit der Suche nach im Erdreich versunkenen Gräbern und von Azubis des Katasteramtes Gifhorn mit der Anfertigung von genauen Lageplänen von Wegen, Bäumen, Gräbern und Denkmälern.

Die Kosten für die Erforschung des Alten Friedhofs im Jahr 2020 kommen – soweit Kosten entstehen – aus Mitteln der Heimatpflege Gifhorn. Die meisten Arbeiten im Jahr 2020 erfolgen laut Verwaltung ehrenamtlich. Die Kosten aller weiteren Maßnahmen für die Jahre 2022 bis 2024 können erst im Laufe des Jahres 2021 ermittelt werden. Es ist geplant, zu Spenden aufzurufen und in die Arbeiten die Öffentlichkeit soweit wie möglich einzubeziehen. Über das Vorhaben berät der Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales am 8. September.

Von Andrea Posselt