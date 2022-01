Gifhorn

Ende November ging es Schlag auf Schlag in der alten Postbank-Filiale in Gifhorn. Der seit Monaten angekündigte Rückzug der Postbank aus Gifhorn wurde vorgezogen. Als die Filiale schloss, entfiel damit auch der Post-Service rund um Pakete und Briefmarken. Das leer geräumte Foyer wurde schnell zum Party-Treffpunkt. Laute Musik, hoher Alkoholpegel – insbesondere Frauen trauten sich zuletzt schon tagsüber kaum noch in den Schließfachraum. Einige wandten sich hilfesuchend an die AZ.

Die fragte bei der Post nach. Sprecher Jens-Uwe Hogardt berichtet, dass die misslichen Zustände im Foyer „erst seit Kurzem“ bekannt geworden sein. Nun arbeite das Unternehmen daran, wie der Zugang ins Gebäude so geregelt werden kann, dass Kunden wieder sorgenfrei ans Schließfach kommen.

Schließfach-Kunden werden zeitnah informiert

Im Detail stehe eine Lösung noch nicht fest. Aber da der Bau des Zustellstützpunktes sicher noch etwas länger auf sich warten lasse, bemühe sich die Post um eine Lösung im alten Gebäude an der Bahnhofstraße. Ehrgeiziges Ziel: Im Laufe der nächsten Tage könne die ausgetüftelt sein. „Kunden werden darüber dann informiert“, so Hogardt.

Von Andrea Posselt