Als Notfall im Gifhorner Klinikum: Sohn darf nicht zur demenzkranken Mutter (97)

Gifhorn

Maria W. schrie und schrie und schrie. „Ich bin hier angenagelt“, schrie die 97-Jährige. Im Wartezimmer des Helios-Klinikums etliche Schritte weiter hörte Helmut S. die Schreie. „Ist das meine Mutter?“, fragte er jemanden vom Personal. Obwohl er gerichtlich bestellter Betreuer der Seniorin ist, dauerte es eine Weile, ehe man ihm Zutritt gewährte – und tatsächlich: Seine an schwerer Demenz leidende Mutter saß hinter geschlossener Tür allein in einem Raum fixiert im Rollstuhl und schrie. „Sie bebte am ganzen Körper.“

Maria W. lebt im Christinenstift. Von dort kam der Anruf, sie sei schwer gestürzt und im Klinikum. Helmut S. fuhr sofort zur Notaufnahme. „Was ich denn wolle, haben sie mich gefragt“, erzählt er. „Mich erkundigen, wie’s ihr geht. Und Händchenhalten zur Beruhigung“, habe er geantwortet, aber man ließ ihn nicht zu ihr.

Erst aus dem Arztbericht erfährt der Sohn vom Bruch im Ellbogen

Dann hörte er die Schreie. Sein Argument, er könne helfen, die Demenz-Kranke zu beruhigen, sie wisse doch überhaupt nicht, wo sie sei und was man mit ihr mache, stieß auf taube Ohren. Aber dieses Mal bestand Helmut S. nachdrücklich darauf, zu ihr zu dürfen. „Sie war völlig erschöpft vom Schreien, hatte eine Wunde unterhalb des Knies und den linken Arm in Gips. Und die Tür war womöglich zu, damit man die Schreie nicht so laut hörte.“

Dem Sohn gelang es schnell, die Mutter zu beruhigen. „Aber jedes Mal, wenn sie versuchte, aus dem Rollstuhl aufzustehen, ging es wieder los. Sie wollte eine Schere haben, um die Gurte durchzuschneiden.“ Als er sich beim Personal erkundigte, ob die Mutter den Gips habe, weil etwas gebrochen sei, bekam er die Antwort, nein, es handele sich um eine tiefe Hautabschürfung. Später im Arztbericht liest er, dass das Speichenköpfchen im linken Ellbogen gebrochen sei. Und liest, dass die Patientin – seine Mutter – wach, ansprechbar, schwerhörig, teilweise desorientiert bei bekannter Demenz sei.

Helmut S. ist empört. „Das Personal in der Notaufnahme wusste also, dass meine Mutter an Demenz erkrankt ist, und es wusste, dass ich der Sohn bin.“ Auch das steht inklusive seiner Handynummer und dem Hinweis, er sei Kontaktperson, im Arztbericht.

„Das fand ich gut, dass beide nicht rumlaviert haben“

Der Beistand hätte der Mutter geholfen: Helmut S. kritisiert das Verhalten des Personals. Quelle: Tom Weller/dpa

Er lässt die Angelegenheit nicht auf sich beruhen. Es kommt zum Gespräch mit Chefarzt und Pflegedirektor Jens Bosenick. „Das fand ich gut, dass beide nicht rumlaviert haben, dass sie nichts vertuschen wollten.“ Beide hätten ihm bestätigt, es sei richtig gewesen, darauf zu drängen, zu seiner Mutter zu dürfen. „Für meine Mutter wäre es auf alle Fälle leichter gewesen.“

„Es entspricht nicht dem üblichen Vorgehen, dass ein ausgewiesener Betreuer nicht bei der Untersuchung einer dementen Patientin anwesend sein darf“, gibt Lisa Iffland als Sprecherin des Helios-Klinikums eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall ab. „Wir bedauern dies“, das Klinikum habe bereits Kontakt zu Helmut S. aufgenommen.

Auch im Anschluss an die Behandlung bekam Maria W. keine Medikamente

Auf die Bewegungsprüfung des Ellbogengelenkes sei verzichtet worden, um der Patientin nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen, da das Gelenk schon beim Betasten schmerzhaft gewesen sei. Die Frage, die Helmut S. sich stellt, warum seine Mutter kein Beruhigungsmittel erhalten hat, beantwortet Lisa Iffland mit dem Hinweis: „Beruhigungsmittel werden während einer medizinischen Untersuchung im Normalfall nicht verabreicht.“ Allerdings habe Maria W. auch im Anschluss an die Behandlung keinerlei Medikamente bekommen, weder Beruhigungs- noch Schmerzmittel, so Helmut S.

Der Vorfall geht der 97-jährigen Maria W. noch nach: „Trotz ihrer Demenz erzählt sie mir bei jedem Besuch, sie hätte eine schwere Krankheit hinter sich und sei angenagelt gewesen“, berichtet Helmut S., der entsetzt war über das „Desinteresse und die Herzlosigkeit einer komplett hilflosen Person gegenüber“.

Von Christina Rudert