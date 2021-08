Landkreis Gifhorn

Achtung, Straßensperrung: Was diese Woche im Landkreis Gifhorn ansteht, hat die AZ aufgelistet. Außer Baustellen mit Umleitung gibt’s eine sportliche Aktion mit Gewinnchancen, einen neuen Bahnhof, den Steinhorster Lesesommer und ein großes Festival in Voitze sowie das Jubiläumskonzert des Kulturvereins Gifhorn.

Die Landesstraße 286 zwischen Wahrenholz und Schönewörde ist am Montag und Dienstag, 23. und 24. August, für Markierungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt ab Wahrenholz über die Kreisstraße 103 in Richtung Platendorf bis zur Kreisstraße 31 und dann nach Schönewörde beziehungsweise in umgekehrte Richtung.

Die ganze Woche bis einschließlich Samstag, 28. August, können AZ-Leser mit dem Fahrrad auf Stempeljagd gehen. Unter www.waz-online.de/ontour gibt es eine Liste, wo im Landkreis Gifhorn und in Wolfsburg es für Radfahrer diese Stempel gibt. Wer mindestens zehn Stempel zusammenhat, kann sich am Gewinnspiel von AZ und WAZ beteiligen: Gefüllte Stempelkarte in der Geschäftsstelle abgeben und hoffen, dass das Losglück einem einen der Gutscheine oder Sachpreise beschert.

Mit der Eröffnung des Triangeler Bahnhofs am Montag, 23. August, steht direkt am Bahnsteig eine Park-and-Ride-Anlage zur Verfügung. Eine Buswendeschleife und Bushaltestellen direkt auf dem Vorplatz sind ebenfalls neu. Dort werden dann die VLG-Buslinien 164 (Gifhorn – Brome), 173 (Weyhausen – Platendorf) und 175 (Gifhorn – Platendorf) halten.

Beim Steinhorster Lesesommer ist am Mittwoch, 25. August, um 20 Uhr Stummfilmkino mit Klavierbegleitung angesagt. Gezeit wird „Nanuk der Eskimo“, Richard Siedhoff sorgt mit seinem Klavierspiel dafür, dass die passende Atmosphäre entsteht. Der Lesesommer endet am Samstag, 28. August, um 18 Uhr mit dem Benefizabend mit Bidla Buh und einem Drei-Gänge-Menü. Anmeldungen für beide Veranstaltungen per Mail an lesesommer@museen-gifhorn.de oder telefonisch mit Ansage auf dem Anrufbeantworter unter (05148) 30 39 990.

In Voitze findet am Wochenende – Freitag, 27. August, und Samstag, 28. August – das „Fill the Void“-Festival statt. Von 18 bis 2 Uhr kann in beiden Nächten zu Musik von 13 Bands auf dem Gelände an der Hagenstraße gefeiert und getanzt werden. Tickets gibt’s nur online im Vorverkauf unter www.ticketree.de.

75 Jahre ist der Kulturverein Gifhorn jung – ein Grund zum Feiern. Und zwar mit einem Open-Air-Sommerkonzert im Schlosshof. Am Sonntag, 29. August, um 16 Uhr spielt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode Hits aus Filmmusik, Oper und leichter Klassik. Voranmeldungen für das Konzert sind per Mail an info@kulturverein-gifhorn.de oder telefonisch unter (05371) 81 39 24 unbedingt notwendig.

Von der AZ-Redaktion