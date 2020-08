Gifhorn

Schwimmen in der Allerwelle wird auch nach der Freibad-Saison möglich sein. Mit Einlassbeschränkung und den bislang geltenden Abstands- und Hygieneregeln soll der Betrieb auch nach dem Sommer weiter laufen, versichert Walter Lippe, Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft (PSG).

„Wir werden so lange wie möglich draußen bleiben.“ Auch vom aktuellen Temperatursturz lässt sich Lippe nicht einschüchtern. Üblicherweise laufe die Freibad-Saison bis in die erste oder zweite Septemberwoche. Diesmal vielleicht sogar bis Ende September, so Lippe. Doch irgendwann schlägt die Stunde der Wahrheit für den Innenbetrieb – und der ist wegen der Gefahr durch Aerosole nicht ganz ohne. Lippe: „Sicherlich bedürfen die Aerosole in geschlossenen Räumen eine besondere Beachtung.“

Anzeige

Allerwelle setzt bei Belüftung auf mehr Frischluftzufuhr

„Wir werden die Personenanzahl begrenzen“, sagt Lippe. Vermutlich auf 150 bis 200, die sich zeitgleich im Bad aufhalten dürfen, um die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können. Das letzte Wort ist zu dieser Zahl aber noch nicht gesprochen. „Das müssen wir noch berechnen.“ Darüber hinaus will Lippe mit der Firma, die für die Belüftung zuständig ist, sprechen. „Das ist ein entscheidender Punkt: Wie können wir möglichst viel Frischluft ansaugen?“ Mehr Außenluft, weniger Umluft: Unter anderem damit will die Allerwelle „die bestmögliche Vorsorge“ treffen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Keine Maske bis zum Beckenrand

Ansonsten wird sich laut Lippe nicht viel am bisherigen Sicherheits- und Hygieneprinzip ändern. Maskenpflicht gelte vom Kassenbereich bis in die Umkleidekabine. „Nach dem Umkleiden wird es keine Maskenpflicht geben.“ Denn die Maske bis zum Beckenrand zu tragen sei „völlig unpraktikabel“. „Wo wollen Sie die Maske dann aufbewahren? Das geht nicht.“

Laut Lippe hat sich das Konzept bislang bewährt. „So wie es in den Sommermonaten gelaufen ist, hat es funktioniert.“ Die Badegäste seien sehr diszipliniert gewesen. Und von anderen Bädern, die bereits Erfahrungen mit Hallenbetrieb gesammelt hätten, höre man auch Positives.

So lief bislang die Corona-Saison

Ende Mai war die Allerwelle in den Corona-Modus gestartet – damals unter anderem mit der Beschränkung von 150 Schwimmern, die sich zeitgleich im Bad aufhalten dürfen. Mitte Juli, rechtzeitig zum Ferienbeginn, konnte die Allerwelle in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Personenbegrenzung auf 200 und die maximale Aufenthaltszeit von zwei auf drei Stunden aufstocken. Erleichterungen gab es auch für Kinder und Jugendliche, etwa eine Betretungserlaubnis auch ohne erwachsene Begleitung für Kinder bereits ab zehn Jahren, nicht erst ab 14.

Von Dirk Reitmeister