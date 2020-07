Gifhorn

Für die Kleinen ist das neue Planschbecken in der Allerwelle die Attraktion: Ruschmöglichkeiten auf vier Ebenen, Schiffchen-Kanal, Schwengel-Wasserpumpe, Sprudel-Wasserpilz und eine Uferzone für die ganz Kleinen, die sich bis zu einer Wassertiefe von 45 Zentimetern neigt – für alle, die sich schon mehr zutrauen. Hier können sich die kleinen Wasserratten richtig austoben.

Am Donnerstag übergaben nun Bürgermeister Matthias Nerlich und Walter Lippe, Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft (PSG), das schmucke Stahlbecken ganz offiziell an die Allerwellen- Besucher. „Es ist das I-Tüpfelchen im zehnten Betriebsjahr der Allerwelle“, sagt ein begeisterter Walter Lippe. „2008, 2009, da hatten wir keine Mittel mehr für das Planschbecken. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir den Entwurf des Architekten-Teams Venneberg und Zech, die die Allerwelle geplant und gebaut haben, verwirklichen konnten.“ Rund 400 000 Euro hat die neue Anlage gekostet, mit den Planungen dazu war bereits 2018 begonnen worden. Das alte Planschbecken, das noch aus den 1970er Jahren stammte, war einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Auch die Relaxsessel vom Schlosssee stehen jetzt in der Allerwelle

Das neue Planschbecken mit einer Wasserfläche von 84 Quadratmetern und einer Tiefe bis zu 45 Zentimetern fügt sich perfekt in das Gesamtbild der Allerwelle ein und ist ein echter Blickfang, so die Initiatoren. Es ist schon von weitem zu sehen, da die alte Fläche verfüllt wurde und das Becken damit auf einem kleinen Hügel steht. Für Matthias Nerlich kommt die Eröffnung des Planschbeckens gerade zum rechten Moment. „Sommerurlaub zuhause, das ist aktuelle Devise in vielen Familien. Da kommt das neue Planschbecken genau zur richtigen Zeit. Für Familien mit kleinen Kindern ist das eine echte Attraktion.“

Bleibt noch die Frage nach dem Verbleib der roten und blauen Relaxsessel: Die wenigen Exemplare, drei an der Zahl, die am Schlosssee die nächtlichen Zerstörungsattacken überstanden haben, stehen ab sofort auf dem Areal der Allerwelle. „Da passen sie super gut hin“, findet Nerlich. „Und halten wahrscheinlich auch länger.“ Mitte Juni hatte die Stadt insgesamt acht der Stühle am Schlosssee installiert – schon eine Woche darauf waren die ersten drei zerstört worden.

Von unserer Redaktion