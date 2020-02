Aller-Schule-Ärger in Gifhorn: Jetzt ist das Land am Zug

Gifhorn

Der Wirbel ging im Januar los: Per Rundbrief erhielten Eltern, deren Kinder Aller- oder Eichenwaldschule besuchen, Termine genannt, an denen die Schulen geschlossen sind. Das sind 30 Tage im Jahr, einige Termine liegen außerhalb der Ferien. Familien waren bestürzt, zum Teil mussten geplante Jahresurlaube storniert werden. Die Sorge um eine zusätzliche Stigmatisierung ihrer geistig gehandicapten Kinder ist groß.

Einrichtungen gibt es nur noch in Niedersachsen

Und das ist der formal-juristische Hintergrund, dem der Ärger entstammt: Beide Einrichtungen sind weder Regel- noch Förderschule, sie nennen sich Tagesbildungsstätte, ein politisch festgelegtes Phänomen, das es inzwischen nur noch in Niedersachsen gibt. Ein so genannter Landesrahmenvertrag regelt seit Jahren genau die Zahl der Schließtage und der Vergütung, die auf der Eingliederungshilfe basiert.

Landesrahmenvertrag regelt Schließzeiten

Geschlossen sein darf eine derartige Einrichtung nur maximal zwei Wochen in einem Kalendermonat. Bei Verstößen werden Leistungen gekürzt. So geschehen im Oktober letzten Jahres, als die Allerschule die Zeit zwischen 3. Oktober und Herbstferien mit Schließtagen überbrückte und damit länger als die erlaubten zwei Wochen pro Monat geschlossen war. Anlass für den Rundbrief an die Eltern, die zum Teil aus allen Wolken fielen, weil sie früher abstimmen konnten, wann die Familie in den Ferien zusammen Urlaub macht.

Verständnis für erboste Eltern

Die AZ fragte bei Holger Stolz, Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe nach. Er hat für den Ärger der Gifhorner Eltern vollstes Verständnis. Ob der Rundbrief in der Form die angemessene Form der Mitteilung war, möchte er nicht näher kommentieren.

Wichtig ist ihm: Seit Jahren kämpfe die Lebenshilfe um eine Integration der Tagesbildungsstätten ins Schulsystem, bislang vergebens. „Es darf keine zwei unterschiedlichen Welten für Kinder geben.“ Die Lebenshilfe sei in Gesprächen mit Sozial- und Kultusministerium. Der Landesrahmenvertrag müsse geändert werden, eine Anpassung an die übliche Ferienzeit erfolgen. „Eltern und Kinder haben ein Recht auf volle Ferien.“

„Alle müssen gleich behandelt werden“

Auch Hajo Hoffmann vom Behindertenbeirat im Landkreis Gifhorn, hat den aktuellen Ärger verfolgt. Er bringt die Krux auf den Punkt: „Formal gesehen ist alles richtig. Aber für die betroffenen Kinder ist das noch einmal eine besondere Stigmatisierung.“ Er fordert ganz klar eine Gleichstellung der Tagesbildungsstättenkinder.

Eingeschaltet hat eine verärgerte Mutter inzwischen den heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs. Der hat keinerlei Verständnis für die Ungleichbehandlung von Tagesbildungsstätten und Regelschulen. „Alle müssen gleich behandelt werden.“ Er ist nun in Hannover in Gesprächen mit zuständigen Experten.

Von Andrea Posselt