Alarm im Kreis Gifhorn: Es gibt zu wenig Notärzte

Gifhorn

Nicht zum ersten Mal schlägt Dr. Gert Hobbensiefken, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Gifhorn, Alarm: Wie bereits vor einem Jahr berichtete er im zuständigen Fachausschuss des Landkreises über einen Mangel an Notärzten. Droht der Verlust eines der beiden Notarzt-Standorte im Landkreis?

Aus dem Klinikum Gifhorn waren in diesem Jahr mit 19 zwei Notärzte weniger als noch 2019 einsetzbar, aus dem Klinikum Wittingen sind es nach wie vor zwei, berichtete Hobbensiefken. Noch mal weitere drei Notärzte weniger gab es aus dem Bereich der externen Mitglieder. Der Raum Gifhorn liege nun bei zwei, Wittingen habe noch 19. Auf bis zu zehn Mediziner im Monat aus der sogenannten Notärztebörse greife der Kreis Gifhorn zurück. Eigentlich bräuchte der Kreis Gifhorn einen Stamm aus 60 Notärzten.

Besonders ausgebildeter Sanitäter statt Arzt?

Bei nicht lebensgefährlichen Einsätzen sollen künftig vor allem besonders ausgebildete Notfallsanitäter den Hut aufhaben und Notärzte nur noch bei Fällen mit Lebensgefahr mit rausfahren, nennt Hobbensiefken ein Beispiel, was die Situation entspannen könnte. Außerdem müssten mehr Bürger mit Beschwerden konsequent die zentrale Notdienstpraxis der niedergelassenen Ärzte anrufen, die in der Notaufnahme des Gifhorner Helios-Klinikums mit untergebracht ist. Bisher riefen vor allem Menschen im Nordkreis mangels niedergelassener Ärzte vor Ort im Zweifelsfall die 112. Hobbensiefken schließt nicht aus, dass irgendwann ein Notarzt in der Leitstelle stationiert werde, der anhand der Angaben beim Notruf entscheiden würde, ob ein Notarzt hinzugezogen werden müsse oder der Rettungsdienst mit einem speziellen Notfallsanitäter reiche.

Wird ein Notarzt-Standort geschlossen?

Letztendlich droht Hobbensiefken zufolge „die Schließung eines der Notarztstandorte“. Auf die Bemerkung aus den Reihen der Kreisverwaltung, dass zwei Standorte vorgeschrieben seien, sagte der Fachmann aus der Praxis: „Wenn keiner da ist, ist keiner da.“ Eine Trendwende bei der Ausbildung zu Notärzten sei jedenfalls nicht absehbar. „Die Studienplätze nehmen nicht zu.“ Hobbensiefken sieht die Politik gefordert und appellierte an die Kreistagspolitiker, das an ihre Kollegen in Hannover und Berlin weiter zu geben.

Von Dirk Reitmeister