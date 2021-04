Aktueller Inzidenz-Wert in Gifhorn bei 92,9

Gifhorn

Landkreis Gifhorn​Die Kreisverwaltung teilt mit, dass am Montagmorgen 40 weitere positive Corona-Fälle gemeldet wurden. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tagen beträgt 164, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz liegt bei 92,9. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen liegt bei 5 334, die Gesamtzahl der Tests im Gesundheitsamt bei 21 335. Am Sonntag wurde dort nicht getestet.

In den Alten- und Pflegeheimen sind nach wie vor 15 akute Corona-Fälle, betroffen sind das Christinenstift sowie das Haus Niedersachsen in Oerrel. Das DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts meldet sieben Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, an den Zahlen hat sich im Vergleich zu Sonntag nichts geändert. Auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation liegen neun Covid-19-Patienten, acht sind es auf Normalstation.

