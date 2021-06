Gifhorn

Da geht jemandem wie Marion Friemel vom Grille-Team das Herz auf. Mit Blick auf den Bewegungsparcours auf der Schlosswiese jubelt sie am Donnerstag regelrecht: „Endlich mal wieder fröhliche Kinder in Aktion sehen.“

„Gerade jetzt ist der Ausgleich wichtig“

Das ganz große Event durfte es wegen Corona noch nicht sein. In drei Zeitfenstern konnten sich rund 20 angemeldete Kinder an verschiedenen Spielen und Stationen ausprobieren. Darunter Maximilian (7). Er probierte sich an einer Boxstation aus, bei der rasches Wegducken gefragt war, weil eine in Schwung gebrachte Stange ihn sonst getroffen hätte. Swetlana Jakobi beobachtete ihn dabei und freute sich mit: „Kinder brauchen Sport, müssen sich mal auspowern, gerade jetzt ist der Ausgleich wichtig.“

Unermüdlich: Rasol übte fleißig, die Balance auf der Slackline zu halten. Quelle: Sebastian Preuß

Im Angebot waren neben Kanu-Touren auf der Ise Leiter-Golf, Spike-Ball, Diabolo und Speedminton. Zwischen Bäumen aufgespannt auch eine Slackline. Auf der versuchte sich etwa Rasol (12). Unermüdlich versuchte er einige Meter oben zu bleiben, setzte immer wieder neu an, die Balance zu halten. Kreisjugendpfleger Bernhard Schuhose motivierte ihn: „Das ist auch ganz schön schwer. Ich habe auch länger üben müssen.“

Auf der Slackline ist Ehrgeiz angesagt

Den Ehrgeiz von Rasol quittierte einer wohlwollend. Box-Trainer Sergej Koschkin verriet, dass der Zwölfjährige einer seiner Schützlinge sei. „Der hat Hunger, will kämpfen. Der wird mal Deutscher Meister, ein guter Junge. Sehen Sie, wie der nie aufgibt.“

Zur Galerie Der Spaß war groß: Beim Aktionstag für Kinder auf der Schlosswiese gab es diverse Stationen zum Ausprobieren. Hier ein paar Bilder von fröhlichen Kindern.

Am Ise-Ufer warteten Ashley (13) und Andes (12) darauf, eine Kanu-Tour machen zu können. „Es ist so schön, dass endlich mal wieder was los ist.“

„Wichtig, dass wir die Leute wieder rauskriegen“

Die Grille war einer der Partner, die unter dem Motto „Spiel und Spaß“ eingeladen hatten. Mit im Boot auch die Sportjugend Gifhorn, das Präventionsbündnis Gifhorn sowie die Boxmühle. „Das Angebot für Kinder und Jugendliche, sich zu bewegen, ist gerade jetzt sehr wichtig“, berichtete Carolin Giffhorn von der Sportjugend. Über das Ende der wegen Corona eher kontaktarmen und bewegungseingeschränkten Zeit für Kinder freute sich auch Schuhose. „Es ist wichtig, dass wir die Leute wieder rauskriegen.“

Von Andrea Posselt