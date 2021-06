Gifhorn

Bei der internationalen Aktion „Stadtradeln“ ist Gifhorn wieder mit dabei. Der Startschuss für die Aktion fällt am Sonntag, 27. Juni. Dann heißt es drei Wochen lang, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Aktion endet am Samstag, 17. Juli.

Ob zur Arbeit, Ausbildung, Schule oder in der Freizeit, alle Teilnehmenden können ihre mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer sammeln. Es zählen alle Kilometer, die mit Fahrrädern innerhalb oder außerhalb der Stadt Gifhorn gefahren werden.

„In der Gruppe in die Schule oder zur Arbeit radeln, das verbindet“

Beim Stadtradeln 2020 hatten sich rund 880 Teilnehmende angemeldet, die rund 200 000 Kilometer geradelt sind. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr sogar noch mehr Menschen für diese tolle Aktion begeistern können. Der positive Effekt liegt ja auch auf der Hand, ich finde aber auch den Gemeinschaftsgedanken so sympathisch. In der Gruppe in die Schule oder zur Arbeit radeln, das verbindet“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich, der insbesondere wieder die Schülerinnen und Schüler für die Aktion begeistern will.

Mitmachen ist ganz einfach. Man bildet ein Team mit mindestens zwei Personen und meldet dieses an, oder man tritt als Einzelperson zum Beispiel dem „Offenes Team – Gifhorn“ bei. Die gefahrenen Kilometer kann man entweder im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de eintragen oder man lädt sich die Stadtradeln-App runter.

Das Radelprotokoll gibt es auch auf Papier

Keine App oder Internet? Auch kein Problem. Im Stadtradeln-Flyer gibt es das Radelprotokoll als Vordruck. Diesen ausfüllen und an Stadt Gifhorn, Fachbereich Stadtplanung, Marktplatz 1, 38518 senden oder an der Info des Rathauses abgeben.

Mitradeln lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Aufs Fahrrad umsteigen ist nicht nur gut für Fitness, Gesundheit und das Klima. Unter allen Teilnehmenden werden auch attraktive Preise rund ums Fahrradfahren verlost. Außerdem gibt es am Freitag, 16. Juli, von 15 bis 18 Uhr ein buntes Fahrradfest auf dem Flutmuldenparkplatz, zu dem Fridays for Future und Critical Mass Gifhorn einladen. Um 17 Uhr startet dort auch der Fahrradkorso Critical Mass Gifhorn. Wer mitradeln will, braucht ein verkehrstüchtiges Fahrrad und – Stand heute – eine medizinische Mund-Nasenbedeckung.

Die Friedenskirche lädt zum Open-Air-Fahrradgottesdienst ein

Ein weiteres besonderes Angebot ist der Open-Air-Fahrradgottesdienst, zu dem die Gifhorner Friedenskirche am Mittwoch, 7. Juli, für 18 Uhr auf ihren Parkplatz am Brandweg einlädt.

Wer nicht nur zur Arbeit radeln möchte, sondern mit Familie und Freunden die Region er-kunden möchte – auch diese Kilometer zählen –, findet zahlreiche Tipps in der neuen Radwanderkarte Südheide Gifhorn – erhältlich in der Touristeninfo am Cardenap oder im lokalen Buchhandel –, als digitale GPS-Tracks auf verschiedenen Plattformen wie www.suedheide-gifhorn.de, www.komoot.de oder www.die-region.de.

Hier sind Anmeldungen möglich, und es gibt weitere Informationen

Anmeldungen und weitere Informationen zum Stadtradeln sind ab sofort im Internet unter https://www.stadtradeln.de/gifhorn oder bei Karsten Bozella, Tel. (05371) 88 199, E-Mail: gifhorn@stadtradeln.de, zu erhalten.

Von der AZ-Redaktion