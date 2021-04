Aktion „Leere Kochtöpfe“: Gifhorns Gastronomie fordert Hilfe

Keine Familien- und Hochzeitsfeiern, keine Essen im Restaurant und geschlossene Biergärten: Wegen Corona geht seit Monaten in der Gastronomie nichts mehr. Mit der Beteiligung an der landesweiten Initiative „Leere Kochtöpfe“ macht Gifhorns Dehoga-Kreisverband jetzt Druck. Symbolisch gab’s die leeren Töpfe am Montag im Biergarten des Deutschen Hauses für die Politik. Gefordert wird eine Öffnungsstrategie.

Mit der Initiative „Leere Kochtöpfe“ möchten der Dehoga Niedersachsen und seine Nachwuchsorganisation auf die dramatische und existenzgefährdende Situation im Hotel- und Gastgewerbe hinweisen. Gifhorns Gastronomie ist bei dem Protest mit im Boot. „Wir sind erneut vergessen worden und werden offenbar von der Politik nicht mehr wahrgenommen“, ist Hotelier Armin Schega-Emmerich, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes und Chef des Deutschen Hauses, sauer. Gemeinsam mit Andrea Kyszkiewicz, Chefin des Landcafés in Neubokel, fordert er die Politik zum Handeln auf.

Symbol für schwierige Lage im Kreis Gifhorn

Die leeren Kochtöpfe symbolisieren in eindringlicher Weise die katastrophale Lage im Hotel- und Gaststättengewerbe. Nach fast acht Monaten Gastronomie-Lockdown innerhalb eines Jahres seien nicht nur die Töpfe leer, sondern auch die Rücklagenkassen und die Herzen. Armin Schega-Emmerich hatte zu der Aktion die Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann (CDU), die Landtagsabgeordneten Philip Raulfs und Tobias Heilmann (beide SPD) und Grünen-Bundestagskandidat Henrik Werner in den Biergarten seine Betriebes eingeladen.

„Wir müssen endlich wissen, wie es weitergeht, denn es passiert einfach nichts“, fordert Gifhorns Dehoga-Chef die Politik auf, die leeren Töpfe mit „Rezepten“ zu füllen, um die Gastronomie vor dem Aus zu bewahren. Traditionsbetriebe wie auch junge Unternehmen benötigten dringend eine Perspektive auf Unterstützung in Form einer Öffnungsstrategie.

Viele Betriebe im Kreis Gifhorn vor dem Aus

Keine Branche und kein Unternehmen könne über mehrere Monate von Rücklagen und Überbrückungshilfen existieren, weiß auch Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Niedersachsen. Von Überbrückungshilfen profitierten in erster Linie die Vertragspartner und Vermieter der Gastronomie und Hotellerie und nicht die Betriebsinhaber, lautet seine Kritik. Der schließen sich Schega-Emmerich und andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis Gifhorn an. Fast jeder vierte Betrieb steht laut Dehoga Niedersachsen vor der Geschäftsaufgabe und rund zwei Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes.

„Neue Normalität“ nicht ohne Gifhorns Gastronomen

Die Forderung der Dehoga: Eine „neue Normalität“ darf nicht ohne Gastronomie stattfinden, denn das Gastgewerbe bedeutet „Lebensfreude, Genuss, soziales Leben und ein sicheres Vergnügen“. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben Rezepte für sichere Gastlichkeit geschrieben und umgesetzt, doch wir dürfen mit diesen Rezepten nicht kochen“, wünscht sich Schega-Emmerich endlich Rahmenbedingungen, „um den Topf wieder zu füllen“.