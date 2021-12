Gifhorn

Ehrenamt überrascht – die Aktion der Sportregion Ostniedersachsen geht weiter. Überraschungen im Garten oder in der Halbzeitpause standen jetzt auf der Agenda.

Ohne großes Aufsehen sorgt Carsten Elvers dafür, dass die JFV Kickers Hillerse-Leiferde-Volkse-Dalldorf ebenso wie die Herrenmannschaften des SV Leiferde und des TSV Hillerse digital im richtigen Licht stehen, dass die Homepages ordentlich gepflegt und immer aktuelle Fotos da sind. Deshalb nominierte der Vorstand des JFV Kickers Elvers für die Aktion „Ehrenamt überrascht“. Dank der Unterstützung durch Ehefrau, JFV Kickers-Vorstand und Kreissportbund-Vertretung gab’s eine Überraschung im Garten.

Hans-Jürgen Michels von der Schützengesellschaft Hillerse ist nicht nur mehr als 40 Jahre Mitglied, sondern kümmerte sich jahrelang um die Jugendarbeit. Nach wie vor ist er zur Stelle, wenn es irgendwo hakt oder etwas zu reparieren ist, fungiert als Aufsicht und ist beim Monatsschießen vor Ort. Michael Hämpke, 1. Vorsitzender der Schützengesellschaft, fand, dass das eine Überraschung wert ist. Die Mitgliederversammlung war de rpassende Rahmen dafür.

Dank dieser Truppe ist die Sportanlage eine der schönsten im Landkreis

Gleich eine ganze Gruppe wurde beim SV Volkse-Dalldorf geehrt: Die Platzhelfer sind bereits im zehnten Jahr aktiv und machen die Sportanlage der Sportvereinigung zu einer der schönsten Anlagen im Landkreis. Dieser Herren-Truppe um Rainer und Helmut Bargholz, Manfred Sielski, Heinz-Herrmann Lillie, Otto Berndt, Hartmut Brennecke sowie den inzwischen verstorbenen Wolfgang Steckhan und Jochen Rautenberg gilt der besondere Dank des SV Volkse-Dalldorf für das herausragende Engagement der vergangenen Jahre.

Stefan Redler ist nicht nur Spartenleiter Fußball im Spiel- und Sportverein Kästorf und Stadionsprecher, sondern hat den Ausbau des Vereinsheims zu einem echten Schmuckstück voran gebracht. Und er unterstützt die 1. Herrenmannschaft. Bei einem Heimspiel in der Halbzeitpause überraschte ihn eine Laudatio und großer Applaus.

Die Aktion geht weiter

Wer in seinem Verein noch einen stillen Helden ehren möchte, kann sich per Mail an Carolin Giffhorn wenden: ueberraschung@sportregion-on.de. Die Auszeichnungen können bis zum 31. Januar übergeben werden.

Von der AZ-Redaktion